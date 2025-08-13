Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8. Theo hãng tin RT, hôm 12/8, ông Zelensky nhận định, cuộc gặp sẽ đánh dấu “sự cô lập quốc tế” đối với Nga liên quan tới xung đột ở Ukaine kết thúc.

“Ông Putin sẽ gặp ông Trump trên đất Mỹ và tôi xem đây là chiến thắng cá nhân của ông Putin”, Tổng thống Zelensky bày tỏ, đồng thời tin “các biện pháp trừng phạt” Moscow cũng sẽ bị trì hoãn thêm.

Tổng thống Nga - Mỹ tại một sự kiện. Ảnh: TASS

Tuần trước, Tổng thống Trump thông báo cuộc gặp được mong chờ giữa ông và lãnh đạo Điện Kremlin sẽ diễn ra ở Alaska. Hôm 12/8, Nhà Trắng xác nhận, thành phố Anchorage sẽ là nơi diễn ra sự kiện giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ, nhưng địa điểm chính xác chưa được công bố. Theo giới truyền thông, khả năng căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson sẽ là nơi ông Putin và ông Trump hội đàm.

Cả Moscow và Washington đều tỏ ra thận trọng về kết quả, khi xem sự kiện là hội nghị thượng đỉnh cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong chuỗi đàm phán, thay vì mang lại đột phá ngay lập tức. Nội dung cuộc hội đàm được cho sẽ tập trung vào xung đột ở Ukraine cũng như các vấn đề liên quan tới quan hệ Nga – Mỹ.

“Chúng tôi hy vọng cuộc gặp cấp cao sắp tới sẽ tạo động lực cho quá trình bình thường hóa các mối quan hệ song phương, cho phép chúng tôi đạt được tiến triển trong một số vấn đề”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói.

Nhà Trắng cũng hạ thấp kỳ vọng khi phát ngôn viên Karoline Leavitt cho hay, cuộc gặp với ông Putin sẽ là “buổi lắng nghe” đối với ông Trump, do đó sự kiện có thể sẽ chưa mang lại một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine.