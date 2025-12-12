Theo CNA, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 11/12 đã lên tiếng về những hình ảnh cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump phải dán băng y tế ở mu bàn tay trong thời gian gần đây.

"Chúng tôi đã từng giải thích với mọi người về miếng dán y tế trên bàn tay của Tổng thống Trump. Ông ấy thường xuyên phải bắt tay nhiều người và đang dùng aspirin, và điều này có thể gây ra vết bầm trên mu bàn tay", bà Leavitt cho biết.

Lời giải thích mới đây của Nhà Trắng không có nhiều khác biệt so với vài tháng trước, tại thời điểm mà Tổng thống Trump bị phát hiện có một vết bầm lớn ở mu bàn tay phải, được che phủ bằng một lớp trang điểm dày.

Vết bầm xuất hiện trên bàn tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo ghi chú của bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella hồi tháng 7, ông Trump không có dấu hiệu bị suy tim, suy thận hay bệnh lý toàn thân. Bác sĩ Barbabella nhấn mạnh, nhìn chung, sức khỏe của Tổng thống Trump trong tình trạng tuyệt vời.

Với việc là Tổng thống lớn tuổi nhất từng được bầu ở Mỹ, ông Trump đã nhiều lần lên tiếng khẳng định về sức khỏe ổn định của mình, đồng thời chỉ trích các hãng thông tấn hoài nghi về tình trạng của ông.

"Ngoài những cuộc kiểm tra sức khỏe nhàm chán, tôi đã vượt qua 3 bài kiểm tra nhận thức với số điểm tuyệt đối, trước sự chứng kiến của nhiều bác sĩ và chuyên gia", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 9/12.

Theo truyền thông Mỹ, bài kiểm tra nhận thức Montreal (MCO) được tạo ra để kiểm tra mức độ tập trung của người tham gia, bao gồm các yêu cầu như vẽ một chiếc đồng hồ, sao chép hình ảnh một khối lập phương và lặp lại một chuỗi từ.

"Các chuyên gia sẽ đưa ra một chuỗi từ, rồi yêu cầu tôi nhắc lại đúng thứ tự", ông Trump tiết lộ khi làm bài kiểm tra nhận thức trong nhiệm kỳ đầu tiên.