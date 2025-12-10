Hình ảnh một trạm biên phòng của Triều Tiên nhìn từ phía Hàn Quốc. Ảnh: EFE/EPA

Hãng Yonhap và báo Newsweek đưa tin, hôm qua (9/12), ông Trump đã ca ngợi chính sách an ninh biên giới và nhập cư của chính quyền đương nhiệm, khiến không có người nhập cư bất hợp pháp nào vào Mỹ trong 7 tháng liên tiếp. Ông đồng thời nhận định rằng Triều Tiên có biên giới kiên cố hơn Mỹ.

Người đứng đầu nước Mỹ nói: "Biên giới Triều Tiên có 7 bức tường dây thép gai và mỗi bức tường lại có 1 triệu vôn điện chạy qua. Vì vậy, nếu bạn vượt qua được một bức tường, bạn sẽ bỏ mạng ở bức tường thứ 2. Nếu vượt qua được bức tường thứ 1, bạn sẽ trong tình trạng rất tệ. Nếu vượt qua được 2 bức tường, bạn sẽ lập kỷ lục".

Ảnh chụp vệ tinh gần đây cho thấy Triều Tiên đang xây dựng các rào chắn mới dọc khu phi quân sự với Hàn Quốc, nơi vốn đã có nhiều bãi mìn và các công sự phòng thủ khác ở cả hai phía. Bình Nhưỡng đã tăng cường các tuyến đường chiến thuật, rải mìn và dọn dẹp đất dọc biên giới khi căng thẳng leo thang.

Ông Trump đã đưa an ninh biên giới trở thành chủ đề xuyên suốt cả hai nhiệm kỳ tổng thống, liên tục khẳng định Mỹ có "biên giới vững chắc nhất và an toàn nhất trong lịch sử đất nước" dưới thời ông lãnh đạo trong khi Mỹ có "biên giới yếu nhất" dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.

Theo ông Trump, dưới thời Tổng thống Biden, hàng chục triệu người đã nhập cảnh vào Mỹ mà hoàn toàn không được kiểm tra và sàng lọc và chính quyền của ông thừa hưởng biên giới tệ nhất trong lịch sử thế giới.