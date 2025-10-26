21h ngày 26/10, sân Emirates:

Ghi bàn từ các tình huống cố định đã trở thành niềm tự hào của Pháo thủ thành London, kể từ khi trợ lý Nicolas Jover xuất hiện.

Vòng 8 vừa qua, thêm một chiến công khác về "bóng chết", khi Arsenal đánh bại Fulham từ pha dàn xếp phạt góc, với Trossard ghi bàn duy nhất trận đấu ở cự ly gần.

Arsenal đang thi đấu ấn tượng - Ảnh: Opta

Thống kê cho thấy, đoàn quân HLV Arteta đã 10 lần trừng phạt đối thủ tại Ngoại hạng Anh mùa này từ các tình huống cố định. Vũ khí cực kỳ lợi hại và hiệu quả, lúc The Gunners lâm vào bế tắc.

Tận dụng thời điểm ĐKVĐ Liverpool sảy chân, Man City chưa kịp nóng máy, Arsenal vươn lên dẫn đầu BXH theo cách thuyết phục.

Emirates được xem là pháo đài bất khả xâm phạm của thầy trò Arteta. Hồi giữa tuần, họ vừa đè bẹp Atletico Madrid 4 bàn không gỡ trong khuôn khổ Champions League.

Arsenal thắng 7/8 trận gần nhất trên sân nhà, nã vào lưới đối phương 28 bàn thắng. Nhìn vào những dữ kiện đó, có lẽ mục tiêu của Palace chỉ là kiếm 1 điểm.

Crystal Palace để hòa 8/14 trận Premier League gần nhất (thua duy nhất 1 lần). Lẽ ra, đội bóng của HLV Oliver Glasner đã thắng nhiều trận hơn nếu họ chuyển đổi được số bàn thắng kỳ vọng (xG) thành bàn thắng thực tế.

Palace hy vọng sẽ kiếm điểm ở Emirates - Ảnh: Khelnow

"Những chú đại bàng" dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số cú sút trúng đích (43), với số bàn thắng kỳ vọng xG lên đến 17,4. Tuy nhiên, các chân sút Palace dứt điểm tệ, bỏ lỡ 22/33 cơ hội rõ ràng.

Hôm nay, Crystal Palace còn phải đối mặt với đội bóng phòng ngự chắc chắn. Thủ môn David Raya không phải nhận bất kỳ cú sút trúng đích nào ở hai trận Premier League gần nhất.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1 1/4 - TX: 2 3/4

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Arsenal: Kai Havertz, Martin Odegaard, Noni Madueke, Gabriel Jesus và Hincapie vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Gabriel còn bỏ ngỏ.

Crystal Palace: Caleb Kporha, Cheick Doucoure và Chadi Riad chấn thương.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Pino, Sarr; Mateta.