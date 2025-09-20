MU thỏa thuận với Gallagher

Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, tiền vệ Conor Gallagher đang tiến thêm bước dài đến sân Old Trafford sau những cuộc đàm phán gần đây giữa MU và đại diện của anh.

MU đang tìm thỏa thuận với Gallagher. Ảnh: X/Atleti

Gallagher vừa được đá chính trận Atletico Madrid thua Liverpool 2-3 ở vòng bảng Champions League. Mặc dù vậy, anh không nằm trong kế hoạch chính của HLV Diego Simeone.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, đã có một số liên hệ với cựu tiền vệ Chelsea. Thế nhưng, không một CLB nào đáp ứng được yêu cầu về tài chính của Atletico.

Trước tương lai mờ mịt của Gallagher tại thủ đô Madrid, các đại diện bóng đá Anh là MU, Tottenham và Newcastle đều liên hệ chuyển nhượng vào tháng Giêng tới.

Gallagher nghiêng về lựa chọn MU. Mặc dù “Quỷ đỏ” không tham dự cúp châu Âu, nhưng anh nhận thấy cơ hội đá chính của mình rõ ràng hơn nếu gia nhập Tottenham hay Newcastle, các đội đã có tuyến giữa ổn định.

Real Madrid lôi kéo Saliba

Không chỉ quan tâm Ibrahima Konate, Real Madrid được cho là đang có tham vọng giành chữ ký của trung vệ William Saliba - thủ lĩnh hàng phòng ngự Arsenal.

Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Saliba. Ảnh: AFC

Theo báo AS thân Real Madrid, kế hoạch của Chủ tịch Florentino Perez là chia tay David Alaba và Antonio Rudiger, những người hết hợp đồng vào cuối mùa giải, để đón Saliba.

Saliba còn hợp đồng với Arsenal đến năm 2027. Về nguyên tắc, Real Madrid có thể tác động để việc gia hạn không thể diễn ra.

Chìa khóa là Kylian Mbappe, người vừa được trao chiếc áo số 10 Real Madrid và có ảnh hưởng lớn hơn trong phòng thay đồ, đồng thời là thủ lĩnh tuyển Pháp.

Trong trường hợp Saliba từ chối gia hạn, Real Madrid sẽ đặt vấn đề chính thức với Arsenal. “Pháo thủ” buộc phải chuyển nhượng nếu không muốn mất trắng tuyển thủ Pháp - người mới 26 tuổi vào mùa hè 2027.

Juventus hỏi mượn Endrick

Các trang tin ở Italia, thông qua nguồn của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, cho biết Juventus đang liên hệ với Real Madrid về tài năng trẻ Endrick.

Juventus muốn mượn Endrick. Ảnh: RMCF

Kế hoạch của Juventus là mượn Endrick để tăng thêm giải pháp tấn công đua tranh danh hiệu Scudetto, cũng như giai đoạn knock-out Champions League.

Endrick vừa trở lại sau chấn thương nặng mà anh gặp phải từ cuối mùa 2024/25. Hàng công Real Madrid hiện đang rất chật chội, nên anh khó cạnh tranh vị trí trong chiến thuật của Xabi Alonso.

Mục tiêu của Endrick là đứng trong đội hình Brazil tham dự World Cup 2026. Để được như thế, anh phải thi đấu thường xuyên và đạt phong độ ổn định.

Môi trường Juventus hiện nay có nhiều cơ hội cho những cầu thủ trẻ tài năng. Endrick đang lắng nghe những lời khuyên khi nhận được đề nghị của “Bà đầm già”.