21h15 ngày 20/9, sân Bernabeu:

Một năm trước, Vinicius Junior đầy háo hức chuẩn bị cho lễ trao giải Quả bóng vàng – sự kiện mà bản thân tin rằng có thể đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp, phần đông báo chí cũng nghĩ vậy.

Real Madrid khi ấy còn mơ rằng Vinicius sẽ trở thành gương mặt mới đại diện cho CLB trên đỉnh cao cá nhân. Nhưng đêm gala lại hóa kỷ niệm cay đắng: Rodri mới là người giành chiến thắng.

Vinicius dự bị 2 trong 5 trận chính thức mùa này. Ảnh: AS

Trước khi lễ gala diễn ra, thông tin về chiến thắng của Rodri rò rỉ khiến Real Madrid lựa chọn tẩy chay – cả đội không đến Paris dù đã lên máy bay.

Từ khoảnh khắc đó, phong độ của Vinicius bắt đầu thiếu ổn định, đường cong sự nghiệp bắt đầu chùng xuống.

Mùa giải hiện tại, dưới triều đại Xabi Alonso, bức tranh càng lộ rõ gam màu trầm. Ngôi sao người Brazil bị đẩy lên ghế dự bị trong 2/5 trận đầu tiên – điều từng khó tưởng tượng với cái tên được coi là “bất khả xâm phạm” ở cánh trái.

Dù vẫn kịp để lại dấu ấn với 2 bàn thắng, lối chơi của anh không còn bùng nổ. Các pha đi bóng ít dần, những cú rê dắt đánh mất sự ngẫu hứng, và niềm vui từng in đậm trên khuôn mặt mỗi lần chạm bóng cũng phai nhạt.

Một phần lý do đến từ hệ thống của Alonso: kỷ luật, chặt chẽ và đặt tính tập thể lên hàng đầu. Trong bức tranh ấy, Vinicius không còn là trung tâm, mà phải thích nghi, chia sẻ vai trò với những ngôi sao khác.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Kylian Mbappe thay đổi hoàn toàn trật tự quyền lực trên sân cỏ và trong phòng thay đồ Bernabeu, kể từ khi nhận áo số 10.

Chân sút người Pháp khởi đầu như thể anh sinh ra để khoác áo trắng: 6 bàn thắng, liên tiếp quyết định trận đấu, trở thành điểm tựa số 1 cho cả lối chơi lẫn tinh thần.

Vinicius thiếu những pha đi bóng táo bạo. Ảnh: EFE

Giờ đây, người hâm mộ Real Madrid bàn nhiều hơn về tốc độ hủy diệt của Mbappe hơn là những điệu nhảy quen thuộc của Vinicius. Thậm chí, Rodrygo nổi bật hơn anh khi đá tiền đạo trái.

Một năm trôi qua, gala Quả bóng vàng sẽ diễn ra vào đầu tuần sau (22/9), không ai còn nhắc Vinicius như một trong những ứng viên sáng giá.

Hơn ai hết, chính cầu thủ 25 tuổi này phải cứu chính mình. Espanyol là cơ hội cho anh, trong trận đấu vòng 5 La Liga mà nhiều khả năng Vinicius được Xabi Alonso xếp đá chính trở lại.

“Tôi vui khi được chơi như thế này. Tôi sẵn sàng để cạnh tranh”, Rodrygo lên tiếng sau khi để lại dấu ấn trong trận thắng Marseille 2-1. Vinicius phải học tinh thần ấy từ người đồng hương.

Lực lượng:

Real Madrid: Rudiger, Mendy, Trent Alexander-Arnold chấn thương; Huijsen bị treo giò.

Espanyol: Pere Milla bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Militao, Asencio, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Guler, Vinicius; Mbappe.

Espanyol (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Lozano, Gonzalez de Zarate, Puado; K. Garcia, Fernandez.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 2

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.