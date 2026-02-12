3h ngày 13/2, sân Metropolitano:

Barcelona có tham vọng giành cú ăn 3, nhưng trận lượt đi bán kết Cúp Nhà vua 2025/26 trên sân Atletico Madrid đặt ra câu hỏi lớn với Hansi Flick.

Đội bóng xứ Catalunya chịu nhiều tổn thất quan trọng khi đến thủ đô Madrid. Nổi bật là Marcus Rashford và Raphinha đều không kịp bình phục chấn thương.

Barca tự tin dù không có Raphinha. Ảnh: EFE

Trước đó, Barca cũng mất tiền vệ Pedri trong thời gian dài, và anh chỉ có thể trở lại sau khoảng hai tuần nữa.

Trong bối cảnh đó, Hansi Flick buộc phải thực hiện một số điều chỉnh trong đội hình xuất phát, đặc biệt ở hành lang cánh trái, để đảm bảo sự cân bằng.

Theo những gì diễn ra trên sân tập, cầu thủ đa năng Dani Olmo sẽ được Flick lựa chọn trám vào vị trí tấn công cánh trái, với Ferran Torres đá trung phong và Lamine Yamal đang đạt phong độ cao án ngữ cánh phải.

Sự thiếu vắng Pedri là yếu tố ảnh hưởng rõ rệt, nhất là trong trận đấu có cường độ và yêu cầu cao như thế này. Flick sẽ phải lựa chọn giữa Marc Casade và tài năng trẻ Marc Bernal – người vừa ghi bàn đầu tiên cho đội một Barca trong trận thắng Mallorca 3-0.

Casado được ưu tiên hơn đôi chút để đá cặp tiền vệ cùng Frenkie de Jong. Trong khi đó, Fermin Lopez đảm nhận vai trò hộ công.

Barca rất thoải mái về mặt tinh thần trong chuyến đi đến Metropolitano, trong khi Atletico chịu rất nhiều áp lực từ khán giả nhà.

Hy vọng đua tranh La Liga với Atletico gần như đã khép lại, sau những thất bại liên tiếp. Diego Simeone từ một người hùng giờ đây bị chính khán giả nhà la ó vì thành tích kém và cách dùng người.

Cúp Nhà vua trở thành hy vọng lớn nhất đối với Atletico. Simeone cần một kết quả tích cực trước khi đá trận lượt về tại Camp Nou ngày 3/3.

Atletico chờ đợi tân binh Lookman. Ảnh: EFE

Chiến lược gia người Argentina đối mặt với sự vắng mặt của cầu thủ có phong độ cao nhất đội thời điểm này là Pablo Barrios.

Tìm giải pháp thay Barrios mang ý nghĩa quan trọng. Simeone có khả năng trao cơ hội cho Rodrigo Mendoza – cầu thủ 20 tuổi thậm chí mới có vài ngày tập cùng đội một.

Nếu có một điều tích cực thì đó là Lookman. Bản hợp đồng từ Atalanta đây gây nhiều ấn tượng. Simeone kỳ vọng anh sẽ giúp “kích hoạt” trở lại Julian Alvarez – người có thời gian mất phong độ.

Những cuộc thư hùng giữa Atletico và Barca luôn rất căng thẳng. Trận đấu này cũng hứa hẹn kịch bản khó lường.

Lực lượng:

Atletico: Barrios, Cardoso chấn thương.

Barca: Pedri, Gavi, Christensen, Raphinha, Rashford chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Atletico (4-4-2): Jan Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Mendoza, Koke, Baena; Julian Alvarez, Lookman.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Martin, Eric Garcia, Araujo, Cancelo; Bernal, De Jong; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Dani Olmo; Ferran Torres.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Barca thắng 2-1.