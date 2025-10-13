1h45 ngày 13/10, sân Windsor Park:

Bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đang trở thành cuộc chiến tay ba hấp dẫn, khi Đức tạm vươn lên chiếm ngôi đầu.

Đội tuyển Đức có cùng 6 điểm như Bắc Ireland và Slovakia, nhưng trội hơn về các chỉ số phụ.

Kimmich lùi xuống đá hậu vệ phải. Ảnh: Imago

Thầy trò HLV Julian Nagelsmann vừa có chiến thắng quan trọng 4-0 trước Luxembourg – thắng lợi với cách biệt cao nhất của họ kể từ đầu năm.

Mặc dù vậy, chiến thắng trước Luxembourg chưa nói lên nhiều điều về đội ngũ của Nagelsmann, khi đối thủ phải đá với 10 người kể từ phút 20.

Giờ đây, Đức bước vào thử thách lớn hơn mang tên Bắc Ireland. Trong trận lượt đi, đội trưởng Joshua Kimmich và các đồng đội giành chiến thắng không hề dễ dàng.

Sự thay đổi lớn mà Nagelsmann thể hiện là điều chỉnh về sơ đồ thi đấu. Ông từ bỏ hệ thống 3 trung vệ để chuyển sang lối chơi với hàng thủ 4 người.

Thay đổi này đồng nghĩa với việc Kimmich được kéo xuống đá hậu vệ phải. Nagelsmann chọn cặp tiền vệ trung tâm là những người đến từ Bayern Munich – kinh nghiệm Goretzka với sức trẻ Pavlovic.

Trong bộ khung 4-2-3-1 này, Kimmich và Raum có nhiều cơ hội dâng cao ở hai cánh. Ngoài ra, Nagelsmann có cơ hội để khai thác giá trị của những cầu thủ tấn công như Serge Gnabry, Florian Wirtz và Karim Adeyemi.

Nếu không có bất ngờ, Woltemade sẽ là mũi nhọn của đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup trên sân Windsor Park.

Bắc Ireland vừa đánh bại Slovakia. Ảnh: Imago

“Bắc Ireland sẽ rất khó bị đánh bại vì họ chơi nhiều đường bóng dài rất khó phòng ngự”, Nagelsmann nhận xét về đối thủ. Đó cũng là thông điệp ông muốn các học trò phải thận trọng.

“Thật khó để gây sức ép lên Bắc Ireland”, Nagelsmann nhìn nhận. “Khó khăn càng lớn hơn khi phải đối mặt với người hâm mộ chủ nhà. Chúng tôi phải duy trì được những điểm tích cực như trận Luxembourg vừa rồi”.

Nagelsmann có lý do để thận trọng. Bắc Ireland vừa xuất sắc đánh bại Slovakia 2-0 trên sân nhà, để làm cho cục diện bảng đấu thêm khó lường.

Bắc Ireland mất ngôi sao Conor Bradley vì án treo giò. Mặc dù vậy, lối đá thực dụng mà Michael O’Neill triển khai vẫn là thử thách lớn đối với Đức.

Lực lượng:

Bắc Ireland: Bradley bị treo giò.

Đức: Atubolu, Fullkrug, Kai Havertz, Leweling, Musiala, Rudiger, Schade chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Bắc Ireland (5-3-2): Peacock-Farrell; Spencer, Ballard, McNair, Hume, Devenny; Galbraith, Charles, McCann; Reid, Price.

Đức (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Pavlovic; Gnabry, Wirtz, Adeyemi; Woltemade.

Tỷ lệ trận đấu: Đức chấp 1 1/2

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: Đức thắng 2-1.