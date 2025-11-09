3h ngày 10/11, sân Balaidos:

Việc Lamine Yamal tiếp tục được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha cho đợt tập trung sắp tới lại trở thành một trong những chủ đề chính dịp cuối tuần, đặc biệt là khi Barcelona chuẩn bị gặp Celta Vigo.

“Cậu ấy đang dần lấy lại phong độ, nhưng chưa đạt 100%. Vẫn còn một chút đau. Chúng ta phải chăm sóc Yamal, không chỉ ở đây mà cả ở đội tuyển nữa. Tôi nghĩ họ cũng đang làm như vậy. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói”, Hansi Flick chia sẻ trước khi đến xứ Galicia.

Hansi Flick kêu gọi chăm sóc đặc biệt để tránh Yamal chấn thương. Ảnh: EFE

Flick cũng xác nhận chưa liên lạc với đồng nghiệp Luis de la Fuente, khi trước đó hai người có những phát biểu khá căng thẳng. “Không, tôi chưa nói chuyện (với ông ấy)”, ông trả lời báo chí.

De la Fuente, người chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Lamine Yamal trong trận gặp Club Brugge hồi giữa tuần, nhìn nhận khác Flick.

“Tôi nghĩ Lamine đang trong thể trạng hoàn hảo”, De la Fuente tuyên bố khi công bố danh sách triệu tập cho 2 trận đấu sắp tới của “La Roja” gặp Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại World Cup 2026.

Chủ tịch Joan Laporta bày tỏ quan điểm: “Tôi hiểu đây là một sự công nhận. Yamal là người giỏi nhất ở vị trí của mình. Việc được gọi lên tuyển là điều bình thường. Tôi chỉ mong cậu ấy được phân phối sức hợp lý”.

Ông cũng ẩn ý: “Tây Ban Nha gần như đã chắc suất rồi, nhưng tôi không muốn can thiệp vào quyết định của HLV trưởng”.

Khi được hỏi về phát biểu của Laporta, Flick điềm đạm: “Tôi chỉ mong điều tương tự như khi Lamine thi đấu ở đây, rằng mọi người sẽ chăm sóc cậu ấy”.

Cả Liên đoàn lẫn Barca đều có chung mục tiêu: bảo vệ cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, việc Lamine liên tục lên tuyển, lượng phút thi đấu dày đặc và chấn thương vùng mu bàn chân vẫn là đề tài nóng.

Yamal tìm lại phong độ xuất sắc sau vấn đề về mu. Ảnh: FCB

Trong khi đó, Lamine tập trung lấy lại nhịp độ thi đấu. “Người ta nói nhiều về chấn thương của tôi, hoặc rằng tôi buồn chán. Nhưng thực ra tôi vẫn như trước, tập trung vào bản thân và cố gắng chơi ở đẳng cấp cao nhất. Đó là khi tôi cảm thấy tốt nhất và vui nhất”, Yamal nói sau trận hòa Club Brugge 3-3.

“Yamal đã thay đổi trong cách rèn luyện, kỷ luật hơn rất nhiều. Cậu ấy tập luyện rất tốt, cả trong phòng gym. Hàng ngày vẫn tiếp tục điều trị. Điều đó cực kỳ quan trọng để hồi phục”, Flick khen.

Lamine Yamal đã tìm lại chính mình, nhưng Barcelona thì không. “Ở Brugge, chúng tôi không thấy được tinh thần chiến đấu mà đội cần có. Tôi hy vọng trận Celta sẽ khác”, Flick nhìn nhận.

Celta Vigo đang có phong độ tốt, với chuỗi 4 trận bất bại ở La Liga 2025/26 – thắng 2 trận gần nhất. Barca chờ Yamal bùng nổ để vượt qua cạm bẫy Balaidos.

Lực lượng:

Celta Vigo: Hugo Alvarez, Rueda, Swedberg, Carlos Dominguez chấn thương.

Barca: Joan Garcia, Pedri, Gavi, Ter Stegen, Raphinha chấn thương; Kounde chưa chắc thi đấu.

Đội hình dự kiến:

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Sotelo, Moriba, Carreira; Jutgla, Borja Iglesias, Duran.

Barca (4-3-3): Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Pau Cubarsi, Balde; De Jong, Casedo, Ferim Lopez; Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Barca thắng 3-2.