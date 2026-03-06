3h00 ngày 7/3, sân Balaidos:

Sau hai vòng đấu liên tiếp thất bại, bằng số trận thua trong chuỗi 24 vòng trước đó, Real Madrid đang kém Barcelona đến 4 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.

Chính vì thế, hy vọng vô địch La Liga của Real Madrid sẽ phụ thuộc vào trận đấu với Celta Vigo.

Real Madrid đối mặt nhiều áp lực. Ảnh: Diario AS

Chuyến làm khách đến sân Balaidos trở thành áp lực lớn với thầy trò Alvaro Arbeloa, khi Celta Vigo từng thắng họ 2-0 lượt đi.

“Chúng tôi phải cải thiện. Đội bóng này không bỏ cuộc và chiến đấu để giành 36 điểm còn lại”, Arbeloa gửi đi thông điệp.

Arbeloa hiểu rất rõ, một cú sảy chân ở Vigo có thể mang tính quyết định đối với “Los Blancos”. Ngược lại, một chiến thắng ở xứ Galicia sẽ gây áp lực lên Barca, đội có chuyến làm khách trên sân San Mames của Bilbao sau đó một ngày.

Khó khăn lớn nhất của Arbeloa nằm ở hàng phòng ngự, khi ông thiếu một số cầu thủ chủ chốt. Dean Huijsen và Carreras bị treo giò, Eder Militao và David Alaba thì chấn thương, còn Asencio đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Khả năng Asencio kịp bình phục để đá cặp với Rudiger. Nếu không, Lamini Fati hoặc Diego Aguado từ đội trẻ sẽ thay thế.

Ở cánh trái, một tin tích cực hiếm hoi với CLB Hoàng gia là Ferland Mendy kịp bình phục.

Celta Vigo đang nằm trong nhóm dự cúp châu Âu, với phong độ rất tốt. Việc kiểm soát tuyến giữa là chìa khóa để giải quyết trận đấu.

Trong hệ thống 4-4-2, Arbeloa không loại trừ việc sử dụng đội hình tương tự như trận gặp Getafe, với Tchouameni và Guler đá cặp tiền vệ trung tâm, Fede Valverde cùng Thiago Pitarch hai cánh.

Celta Vigo là thách thức lớn với Real Madrid. Ảnh: EFE

Đây là một cơ hội nữa cho Pitarch, cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện Madrid, người đã không hề tỏ ra lạc lõng trong trận ra mắt đá chính gặp Getafe.

Tâm điểm tất nhiên thuộc về hàng công, nơi Kylian Mbappe không thể góp mặt. Vinicius là lựa chọn không thể thiếu sau khi anh tỏ ra cô độc trong đấu trước.

Có một câu hỏi với Arbeloa: sử dụng Gonzalo Garcia hay trao cơ hội cho Brahim Diaz, người có lối chơi lắt léo và thường lùi sâu.

Chiến thắng là tất cả. Real Madrid không được phép đánh rơi điểm, nên cuộc chiến tại Balaidos hứa hẹn rất căng thẳng.

Lực lượng:

Celta Vigo: Duran chấn thương.

Real Madrid: Mbappe, Rodrygo, Bellingham, Militao, Ceballos, Alaba chấn thương; Carreras, Huijsen bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Aidoo, Dominguez; Mingueza, Roman, Moriba, Carreira; Jutgla, Iglesias, Alvarez.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Trent, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Guler, Tchouameni, Thiago Pitarch; Brahim Diaz, Vinicius.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1/3

Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4

Dự đoán: Hòa 2-2.