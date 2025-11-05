3h ngày 6/11, sân Jan Breydel:

Barcelona vừa tạm vượt qua khó khăn từ Siêu kinh điển bằng trận thắng Elche 3-1, với bản sắc từ phong cách chiến thuật của Hansi Flick ít nhiều trở lại.

Đó là khả năng pressing, tinh thần, cùng việc Lamine Yamal ghi bàn, mặc dù hàng thủ vẫn khiến chiến lược gia người Đức đau đầu.

De Jong và Casado sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng. Ảnh: MD

Có thể nói, trong giai đoạn đầu mùa giải thứ hai dẫn Barca, những cơn đau đầu của Hansi Flick đang chồng chất.

Không chỉ vì chấn thương dai dẳng, khiến 6 cầu thủ phải ngồi ngoài, gồm chiến Raphinha, trái tim Pedri, Christensen, Gavi, Joan Garcia và Ter Stegen.

Bước vào trận đấu với Club Brugge, Flick còn đau đầu vì một vấn đề khác: không phải đối thủ, mà những chiếc thẻ vàng.

Đội hình Barca có đến 7 cầu thủ phải nhận thẻ vàng sau 3 lượt trận đầu tiên ở vòng bảng Champions League – một thống kê phản ánh sự bất ổn mà đội bóng xứ Catalunya trải qua những tuần gần đây.

Trong số này, Frenkie de Jong và Marc Casado đã có 2 thẻ vàng. Điều đó cũng có nghĩa, thêm một thẻ trong trận đấu trên đất Bỉ sẽ khiến họ bị treo giò lượt 5.

Lượt đấu tới của Barca không hề dễ dàng: thầy trò Hansi Flick phải làm khách của Chelsea trên sân Stamford Bridge.

Ở thời điểm hiện tại, với việc Pedri là người gần nhất gia nhập phòng y tế, Hansi Flick chỉ còn hai lựa chọn cho hàng tiền vệ thuộc sơ đồ 4-2-3-1 là De Jong và Casado.

Chính vì thế, việc đến London mà không có một trong hai, thậm chí cả hai, sẽ là vấn đề lớn đối với Flick. Chelsea sở hữu hàng tiền vệ rất mạnh.

Fermin đang rất hiệu quả, trong khi Rashford có thể được nghỉ. Ảnh: MD

Barca đã thua sân nhà trước PSG. Flick không muốn tiếp tục đánh rơi điểm, nhất là trước các đối thủ vừa tầm như Club Brugge, nên nhiều khả năng sử dụng cả De Jong lẫn Casado.

Cả hai tiền vệ cũng xác định rõ nguy cơ bị treo giò lượt sau. Chính vì vậy, họ có thể giảm đi nhiệt tình trên sân Jan Breydel.

Dù sao đi nữa, với Lamine Yamal đang chơi tốt, cùng Lewandowski có khả năng trở lại đội hình xuất phát, Barca tự tin có thể lấy trọn 3 điểm để bước vào top 8 Champions League 2025/26.

Lực lượng:

Club Brugge: Meijer, Mignolet, Reis chấn thương.

Barca: Raphinha, Pedri, Christensen, Gavi, Joan Garcia, Ter Stegen chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Club Brugge (4-3-2-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Onyedika, Stankovic, Vanaken; Carlos Forbs, Tzolis; Tresoldi.

Barca (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; De Jong, Casado; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres; Lewandowski.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Barca thắng 3-1.