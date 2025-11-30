3h ngày 1/12, sân Montilivi:

Real Madrid vừa tạm mất ngôi đầu bảng vào tay Barcelona – đội thủng lưới sau 43 giây trong trận tiếp Alaves, nhưng thắng ngược 3-1 với bàn đầu tiên của Lamine Yamal tại Camp Nou.

Đội quân của Xabi Alonso bước vào chuyến làm khách đến Catalunya với mục tiêu giành 3 điểm trước đối thủ Girona.

Mbappe ghi bàn nhiều hơn toàn đội Girona. Ảnh: Diario AS

Sau khi liên tục mất điểm trong các vòng La Liga gần đây, Real Madrid không muốn cú vấp khác tại Montilivi. Bởi vì, không thắng cũng đồng nghĩa “Los Blancos” phải xếp sau Barca.

Một lần nữa Kylian Mbappe lại được nhắc đến như niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Mbappe đang có khởi đầu mùa giải tốt nhất từ khi ra mắt chuyên nghiệp. Hồi giữa tuần, anh ghi cú “poker” đầu tiên trong sự nghiệp Champions League, giúp Real Madrid thắng Olympiacos 4-3.

Vấn đề phòng ngự của Real Madrid vẫn chưa được Alonso cải thiện. Vì vậy, giá trị các bàn thắng của Mbappe càng trở nên đặc biệt.

Cầu thủ người Pháp được ví như “con quái vật”. Anh ghi 13 bàn tính riêng tại sân chơi La Liga.

Thành tích này nói lên điều gì? Mbappe có số pha lập công nhiều hơn toàn bộ các bàn thắng của Girona cộng lại (12).

Mùa này, có 7 cầu thủ của Girona đã ghi bàn: Stuani (3), Vanat (3), Ounahi (2), Arnau (1), Witsel (1), Joel Roca (1) và Tsygankov (1). Ở chiều ngược lại, đội quân của HLV Michel để thủng lưới hơn gấp đôi hiệu quả tấn công – 25 bàn thua.

Chính vì thế, giới chuyên môn cho rằng Girona là cơ hội để Mbappe nâng cao thành tích của mình. Cựu cầu thủ PSG đang có sự ăn ý rất tốt với Vinicius Junior.

Mbappe đang thi đấu ăn ý với Vinicius. Ảnh: Diario AS

Ở La Liga mùa này, chỉ có 3 trận Mbappe không ghi được bàn thắng (gặp Mallorca, Rayo Vallecano và Elche). Vì thế, các Madridista càng kỳ vọng Kiki tỏa sáng trước hàng thủ mong manh của Girona.

Ngoài ra, giá trị của Mbappe cũng vượt qua đối thủ. Theo Transfermarkt, tiền đạo 26 tuổi được định giá 180 triệu euro, trong khi 24 cầu thủ đội một Girona có tổng giá trị 155,2 triệu euro.

Mặc dù vậy, Xabi Alonso cảnh báo Real Madrid và Mbappe phải tập trung để tránh rủi ro có thể xảy ra.

Girona có dấu hiệu hồi phục trong thời gian gần đây, giành 5 điểm trong 4 vòng gần nhất. Bên cạnh đó, các học trò HLV Michel chỉ thua Barca 1-2, sau khi khiến đối thủ chật vật.

Lực lượng:

Girona: Artero, Blind, Juan Carlos, Lemar, Krapyvtsov, Stuani, Portu, Van de Beek chấn thương.

Real Madrid: Alaba, Huijsen, Carvajal chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Girona (4-3-3): Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Arnau Martinez, Alex Martinez; Ivan Martin, Witsel, Ounahi; Tsygankov, Vanat, Bryan Gil.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Trent, Militao, Rudiger, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappe, Vinicius.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.