Một mở màn “nặng ký” cho vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/26: MU tiếp Arsenal tại Old Trafford đêm 17/8, theo giờ Việt Nam. Trận đấu này được phát trực tiếp trên kênh K+Sports1. Để phục vụ quý độc giá, chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp màn so tài rất đáng chờ đợi này.

Quỷ đỏ vừa có mùa Hè bận rộn khi chi tiêu mạnh để nâng cấp hàng công và chiều sâu đội hình, hướng tới mục tiêu trở lại top 4.

Những tân binh đáng chú ý như Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko hay Matheus Cunha hứa hẹn giúp MU chơi trực diện hơn và phản công sắc bén, phù hợp triết lý của Amorim.

MU tiếp Arsenal tại Old Trafford trong vòng khai màn Ngoại hạng Anh 2025/26

Bên kia, áp lực “phải vô địch” ngày càng lớn với Mikel Arteta sau các mùa về nhì, nhất là khi Arsenal tiếp tục đầu tư mạnh cho trục dọc với Viktor Gyokeres và Martin Zubimendi để gia tăng khả năng kiểm soát lẫn tính sát thương trong vòng cấm.

Lịch sử gần đây cho thấy Arsenal đã tiến bộ rõ rệt trong các trận đại chiến, nhưng Old Trafford vẫn luôn là bài test về bản lĩnh mở màn mùa giải.

Trận này nhiều khả năng là cuộc đấu giữa quyền kiểm soát của Arsenal và các pha chuyển trạng thái tốc độ từ MU. Nếu Gyokeres thích nghi nhanh, Arsenal nắm nhẹ ưu thế; ngược lại, Quỷ đỏ có thể tận dụng không gian sau lưng hàng thủ dâng cao.

Dự đoán: hòa 1-1 hoặc thắng sát nút cho đội ghi bàn trước.

Đội hình dự kiến

MU: Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.