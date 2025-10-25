23h ngày 25/10, sân Diego Maradona:

Hôm nay, sân Diego Armando Maradona chứng kiến cuộc chiến đỉnh cao giữa Napoli và Inter Milan tại vòng 8 Serie A 2025/26.

Đây không chỉ là trận cầu giữa hai ông lớn, mà còn là cuộc đua trực tiếp vào top đầu bảng xếp hạng, nơi AC Milan đang dẫn đầu với 17 điểm sau 8 trận.

Napoli của De Bruyne vừa thua thảm PSV. Ảnh: IPA

Napoli và Inter đều có 15 điểm sau 7 vòng, nhưng hiệu số bàn thắng bại nghiêng về “Nerazzurri” (+10 so với +5). Đội thắng cuộc sẽ lấy ngôi đầu bảng từ tay Milan, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua Scudetto.

Napoli của HLV Antonio Conte đang sa sút rõ rệt, trái ngược với kỳ vọng ban đầu sau khi đầu tư rất nhiều vào thị trường chuyển nhượng.

Từ ông vua Serie A mùa trước, Napoli giờ đây lảo đảo với chuỗi trận không ổn định. Trận thua Torino 0-1, và nhất là thảm bại 2-6 trước PSV Eindhoven ở Champions League đã phơi bày những lỗ hổng.

Hàng thủ Napoli đang lỏng lẻo, hàng công thiếu sắc bén dù có Scott McTominay ghi 2 bàn.

Conte, với kinh nghiệm dày dặn, chưa tìm ra cách để kết hợp đội hình vô địch Serie A với những hợp đồng mới.

Napoli thua đến 2 trong 7 trận đã đấu ở Serie A cho thấy họ thiếu sức sống. Áp lực từ tifosi ngày càng lớn. Thất bại trước Inter có thể đẩy Conte vào khủng hoảng thực sự.

Ngược lại, Inter Milan của HLV Cristian Chivu đang bay cao với phong độ hủy diệt: 7 chiến thắng liên tiếp, gồm 4 ở Serie A và 3 Champions League.

Inter có phong độ ấn tượng. Ảnh: @Inter

Dưới bàn tay người thừa kế Inzaghi, Inter biến thành cỗ máy pressing không khoan nhượng.

Trận thắng 1-0 trước Roma và đè bẹp Union SG 4-0 ở Champions League dù đá như đi dạo là minh chứng cho sức mạnh.

Ngay cả khi Marcus Thuram chấn thương, Inter vẫn tìm ra giải pháp ghi bàn. Lautaro Martinez duy trì hiệu suất cao, Bonny trở thành hiện tượng, Pio Esposito không ngừng trưởng thành.

Inter đang là đội tấn công bùng nổ nhất Serie A. Đội quân của Chivu có đến 18 lần xé lưới đối thủ.

Sân Maradona hứa hẹn 90 phút kịch tính. Napoli cần bùng nổ để bỏ lại những khó khăn phía sau, trong khi Inter muốn kéo dài chuỗi bất bại.

Lực lượng:

Napoli: Lukaku, Contini, Rrahmani, Lobotka, Meret, Hojlund chấn thương.

Inter: Thuram, Di Gennaro, Darmian chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez.

Tỷ lệ trận đấu: Inter chấp 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 2 1/4

Dự đoán: hòa 1-1.