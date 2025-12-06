0h30 ngày 7/12, sân La Cartuja:

Barcelona đã vươn lên dẫn đầu La Liga 2025/26 khi những trụ cột như Raphinha và Pedri trở lại sau chấn thương.

Hồi giữa tuần, Barca của Hansi Flick có màn trình diễn ấn tượng nhất từ đầu mùa, khi thắng Atletico Madrid 3-1.

Yamal và Barca đang đạt phong độ tốt nhất. Ảnh: EFE

Sau trận thua Chelsea 0-3 ở vòng bảng Champions League, HLV Hansi Flick gửi đi một thông điệp tích cực. Ông tuyên bố sự cải thiện từ những gì mình nhìn thấy nơi các cầu thủ.

Điều đó ít nhiều xuất hiện trong hiệp 2 trận thắng Alaves 3-1, với phiên bản Barca ổn định hơn.

Sau trận Alaves, Flick ngồi lại băng ghế kỹ thuật để suy ngẫm nhiều vấn đề, với hình ảnh Raphinha đến động viên và cam kết về sự phát triển của đội.

Trước Atletico, dù hàng thủ vẫn còn để lộ nhiều khoảng trống để đối phương khai thác, nhưng Barca cho thấy hình ảnh một đội bóng năng động từng giành 3 danh hiệu mùa trước – La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp nhà Vua.

Đó là Barca gây áp lực cao, trực diện trước khung thành. Họ có Raphinha đầy năng lượng, tính chính xác từ Pedri, cùng những pha bóng ngẫu hứng của Lamine Yamal.

Sự trở lại của Raphinha và Pedri giúp Yamal thi đấu thoải mái hơn. Anh liên tục có những pha bứt tốc bên cánh phải, rồi thường xuyên vào trung lộ tạo đột biến.

Raphinha và Lamine Yamal được ví là đôi cánh tấn công hay nhất châu Âu. Flick chờ họ duy trì phong độ đỉnh cao khi đến Sevilla làm khách của Real Betis.

Đội chủ nhà Betis đang có phong độ khá tốt trong giai đoạn gần đây, hướng đến cuộc đua vào top 4 La Liga.

Antony rất quan trọng với Betis. Ảnh: @RealBetis

Nếu Yamal mang đến vẻ đẹp cho Barca, thì Antony là linh hồn của Betis với những pha bóng giàu chất kỹ thuật và đầy ngẫu hứng.

Kể từ khi đến La Liga hồi đầu năm nay, Antony tham gia vào 23 bàn thắng trên mọi đấu trường – gồm 15 pha trực tiếp lập công và 8 kiến tạo – nằm trong nhóm 6 cầu thủ bùng nổ nhất.

Việc Isco chấn thương không thể thi đấu khiến vai trò của Antony càng thêm quan trọng. Cầu thủ người Brazil là nhân tố không thể thiếu trong chiến thuật của HLV Manuel Pellegrini.

Hàng thủ có phần lỏng lẻo của Barca hứa hẹn sẽ tạo đất diễn cho Antony, dù Betis có khả năng thắng thấp hơn.

Lực lượng:

Betis: Isco, Amrabat, Bellerin chấn thương.

Barca: Gavi, Dani Olmo, Araujo, Ter Stegen chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Betis (4-2-3-1): Valles; Ruibal, Natan, Bartra, Gomez; Altimira, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Hernandez.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; De Jong, Eric Garcia; Lamine Yamal, Pedri, Raphinha; Lewandowski.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Barca thắng 3-2.