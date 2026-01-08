2h00 ngày 9/1, sân King Abdullah Sports City:

Khi Real Madrid và Atletico Madrid bước ra sân King Abdullah Sports City ở Jeddah, Saudi Arabia, trong trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, đó không phải một trận derby đơn thuần.

Cuộc chiến giành chiếc vé vào chung kết Siêu cúp, nơi Barcelona đang chờ đợi, là cuộc gặp của hai trạng thái tâm lý đối nghịch.

Một bên là Real Madrid của Xabi Alonso muốn đòi nợ; bên kia, Atletico của Diego Simeone cần một chiến thắng để giải tỏa và níu lại mùa giải.

Real Madrid và Atletico bước vào derby kịch tính. Ảnh: EFE

Ba tháng trước, ở Metropolitano, Real Madrid đã trải qua một trong những buổi tối tệ nhất mùa khi thua Atletico 2-5.

Đó không chỉ là một thất bại, mà là cú đánh trực diện vào dự án của Xabi Alonso, người khi ấy vẫn đang trong giai đoạn định hình Real Madrid theo tư duy kiểm soát, pressing và tổ chức lại cấu trúc phòng ngự.

Trận thua ấy khiến Real Madrid bất ổn cho đến nay. Vì thế, Alonso muốn vượt qua nỗi đau mang tên Atletico hơn bất kỳ ai, khi kết quả ảnh hưởng đến tương lai của ông.

Nhưng Xabi Alonso bước vào derby này với một vấn đề lớn khi Kylian Mbappe vắng mặt. Chấn thương khiến ngôi sao người Pháp phải ở lại Madrid.

Không có Mbappe, Gonzalo Garcia cứu Real Madrid trong trận Betis cuối tuần qua. Tuy vậy, rất khó để kỳ vọng cầu thủ trẻ này tiếp tục tỏa sáng trong trận derby.

Alonso rất cần chiến thắng. Ảnh: EFE

Rodrygo là một điểm nhấn quan trọng trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, Alonso đang chờ Vinicius tìm thấy sự ổn định sau những tháng ngày lạc lối. Ở phía sau, Bellingham lĩnh xướng lối chơi.

Atletico đang chịu áp lực nặng nề hơn nhiều. Trên bảng xếp hạng La Liga, đội bóng của Simeone kém Barca tới 11 điểm, con số mà họ chưa từng san lấp trong lịch sử khi kết thúc lượt đi.

Chính vì thế, danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha trở thành liều thuốc tinh thần với Atletico.

Chiến thắng trước Real Madrid sẽ cải thiện đáng kể yếu tố tâm lý cho các học trò Simeone. Họ cần nhập cuộc như từng thể hiện trên sân nhà mùa thu vừa qua.

Simeone không cần một trận đấu đẹp. Ông chờ các cầu thủ thể hiện chiến thuật và tinh thần đúng chất Atletico, để những Julian Alvarez, Sorloth hay Baena có thể tạo nên đột biến.

Lực lượng:

Real Madrid: Mbappe, Militao chấn thương.

Atletico: Nico Gonzalez, Lenglet chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Huijsen, Rudiger, Carreras; Camavinga, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Gonzalo Garcia.

Atletico (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Hancko; G. Simeone, Gallagher, Koke, Baena; Sorloth, Alvarez.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.