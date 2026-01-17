20h ngày 17/1, sân Bernabeu:

Alvaro Arbeloa sẽ có màn ra mắt trên cương vị HLV trưởng Real Madrid trên sân nhà Bernabeu, trong khuôn khổ vòng 20 La Liga.

Sự khởi đầu của Arbeloa không mấy suôn sẻ khi ông đến thay thế người bạn Xabi Alonso bị sa thải, khi Real Madrid thua Albacete, một đội bóng hạng Hai, ở vòng 1/8 Cúp Nhà vua.

Arbeloa sẽ có màn ra mắt Bernabeu. Ảnh: Diario AS

Chỉ trong vài ngày, Real Madrid mất hai danh hiệu (trước đó là Siêu cúp Tây Ban Nha), nên giờ phải tập trung vào hai giải đấu còn lại: La Liga và Champions League.

Tại La Liga, “Los Blancos” đang kém Barcelona 4 điểm và có cơ hội tốt để gây áp lực lên ngôi đầu bảng khi gặp Levante.

Nhưng để làm được điều đó, Real Madrid phải thắng Levante trên sân nhà, trong một trận đấu hứa hẹn chịu ảnh hưởng rất lớn bởi bầu không khí trên sân.

Dự kiến sẽ có nhiều khán giả la ó các cầu thủ sau những thất bại gần đây, cũng như thái độ thi đấu không tốt.

Arbeloa đang tìm kiếm món quà đầu tiên với Real Madrid, cũng là quà sinh nhật thứ 43 cho chính mình (trận đấu diễn ra vào ngày sinh nhật ông).

Cựu hậu vệ phải sẽ tung ra đội hình mạnh nhất có thể để cố gắng giành trọn 3 điểm. Courtois, Alvaro Carreras, Tchouameni và Bellingham sẽ đá chính sau khi được nghỉ hồi giữa tuần.

Ở vị trí hậu vệ phải, Arbeloa có khả năng tiếp tục sử dụng cầu thủ trẻ David Jimenez, qua đó trả Valverde về hàng tiền vệ.

Trên hàng công, Rodrygo không góp mặt nên cánh phải thuộc về Mastantuono – người bị chỉ trích nặng nề trong trận đấu với Albacete dù đã ghi bàn.

Real Madrid hướng đến 3 điểm. Ảnh: EFE

Mastantuono phải thể hiện nhiều hơn nữa để chứng minh xứng đáng với khoản đầu tư hơn 60 triệu euro.

Ở cánh trái, không cần phải bàn cãi về vai trò của Vinicius. Điểm đáng chú ý là Gonzalo Garcia có thể đá trung phong, khi thể lực của Kylian Mbappe chưa đạt 100%.

Arbeloa điền tên Mbappe vào danh sách đăng ký. Dù vậy, cầu thủ người Pháp có thể chỉ vào sân trong hiệp hai để kiểm soát thể lực cho trận đấu với Monaco ở Champions League giữa tuần sau.

Dù có nhiều khó khăn, nhưng giới chuyên môn tin vào món quà cho Arbeloa trong ngày ra mắt Bernabeu.

Lực lượng:

Real Madrid: Alexander-Arnold, Militao, Mendy, Rudiger chấn thương. Rodrygo nghỉ ngơi. Brahim Diaz dự Cúp châu Phi.

Levante: Brugue, Elgezabal, Victor Garcia, Moreno, Valera, Rey Oriol chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; David Jimenez, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Gonzalo, Vinicius.

Levante (4-2-3-1): Ryan; Toljan, De la Fuente, Matturro, Manu Sanchez; Martinez, Arriaga; Eyong, Alvarez, Losada; Romero.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 2 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 3/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.