Bùi Tiến Dũng vắng mặt

Được đánh giá cao nhất ở đợt tập trung cho 2 trận đấu gặp Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 cả về phong độ lẫn kinh nghiệm nơi hàng thủ, tuy nhiên Bùi Tiến Dũng lại gặp vấn đề về sức khoẻ dù đã ra sân ở trận lượt đi.

Trung vệ dày dạn kinh nghiệm này chỉ chơi được 1 hiệp đấu trong chiến thắng 3-1 trước Nepal, sau đó bị đau và được HLV Kim Sang Sik cho ra nghỉ.

Bùi Tiến Dũng chấn thương. Ảnh: Hữu Hà

Đáng nói, trước đó ở các buổi tập, Bùi Tiến Dũng cũng không tham gia đầy đủ và thường xuyên phải tập riêng tại khách sạn. Và tới khi chuẩn bị cho trận lượt về anh cũng chưa hồi phục.

Bùi Tiến Dũng vắng mặt chắc chắn là một thiệt thòi lớn đối với HLV Kim Sang Sik trong bối cảnh hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều “sạn” trong các trận đấu gần đây.

Ông Kim Sang Sik dùng ai thay thế?

Dù quan trọng, tuy nhiên Bùi Tiến Dũng không phải là cái tên chưa thể thay thế, đồng thời trong tay HLV Kim Sang Sik cũng còn khá nhiều trung vệ ở đợt tập trung đang diễn ra. Vấn đề là chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ dùng ai thay thế cho trung vệ kỳ cựu đang khoác áo Thể Công Viettel cho trận lượt về gặp Nepal?

Để khả năng Hiểu Minh (6) sẽ có trận ra mắt tuyển Việt Nam. Ảnh: Hữu Hà

Nhìn danh sách, Hiểu Minh, Nhật Minh là những cái tên hợp lý nhất để ông Kim Sang Sik sử dụng khi vừa đáp ứng tiêu chí sử dụng cầu thủ trẻ, vừa đảm bảo về khả năng chuyên môn.

Đặc biệt cơ hội ra sân thay cho Bùi Tiến Dũng của Hiểu Minh được đánh giá hợp lý nhất bởi trung vệ vừa được cất nhắc lên tuyển Việt Nam này có thể hình, khả năng chọn vị trí trong không chiến là vô cùng tốt…

Thế mạnh này của Hiểu Minh chắc chắn sẽ được ông Kim Sang Sik cần để chống các pha bóng bổng từ phía Nepal, đồng thời tận dụng khả năng không chiến cho những tình huống cố định của đội nhà như từng sử dụng đối với U23 Việt Nam.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Hiểu Minh, Cao Quang Vinh, Hai Long, Hoàng Đức, Xuân Bắc, Văn Khang, Tiến Linh

Dự đoán: Tuyển Việt Nam thắng 3-1