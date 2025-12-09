Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama. Ảnh: Bloomberg

Theo tạp chí Politico, quyết định của Nhật Bản đã làm tiêu tan hy vọng của EU về việc nhận được sự ủng hộ của toàn cầu cho sáng kiến dùng tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Trong cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 hôm 8/12, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tuyên bố, Tokyo không có thẩm quyền pháp lý để xử lý các tài sản bị đóng băng của Nga trên lãnh thổ nước này nhằm cấp khoản vay cho Ukraine. Trước đó, Mỹ cũng từ chối tham gia kế hoạch của EU.

Một nhà ngoại giao EU cho biết, tại cuộc họp, Mỹ thông báo sẽ cắt giảm hỗ trợ Ukraine sau khi giải ngân các khoản vay cuối cùng của G7. Đây là khoản vay được chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đàm phán vào năm 2024.

Hãng TASS đưa tin, EU, Canada, Mỹ và Nhật Bản đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong số này, khoảng 5-6 tỷ USD do Mỹ nắm giữ và số còn lại nằm phần lớn ở châu Âu, bao gồm khoảng 245 tỷ USD tại nền tảng thanh toán Euroclear ở Bỉ.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo, Moscow sẽ thực hiện các bước trả đũa ngay lập tức nếu phương Tây tịch thu tài sản của nước này.

Hiện nay, Ủy ban châu Âu (EC) muốn các quốc gia trong EU đi tới một thỏa thuận về việc sử dụng 245 tỷ USD của Nga trước khi hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo khối diễn ra vào ngày 18/12. Tuy nhiên, Bỉ đang phản đối vì lo ngại họ sẽ phải trả toàn bộ số tiền này nếu Nga đòi lại tiền.

Tờ Kyiv Independent cho hay, Ukraine sẽ cạn kiệt tiền mặt vào giữa năm 2026 nếu không có thêm hỗ trợ từ nước ngoài. Kiev cần 160 tỷ USD hỗ trợ quân sự và tài chính trong hai năm tới.