Theo tờ Chosun, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/2 đã đưa tin về việc ông Kim Jong Un tặng súng bắn tỉa cho các quan chức cấp cao của Triều Tiên sau khi kết thúc Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9.

"Mẫu súng bắn tỉa mới do Viện Khoa học Quốc phòng phát triển và sản xuất. Đây thực sự là một loại vũ khí vượt trội", ông Kim nói trong buổi lễ trao tặng súng.

Ảnh: KCNA

Trong các hình ảnh được công bố sau đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un và con gái Kim Ju-ae đã cùng thử nghiệm loại súng bắn tỉa mới tại một trường bắn. Bà Kim Yo-jong, em gái của ông Kim Jong Un, cũng có mặt tại trường bắn khi cầm súng đứng cạnh ông Hyon Song-wol, trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ảnh: KCNA

Theo tình báo Hàn Quốc, Ju-ae là con gái thứ hai của ông Kim Jong Un, được cho là sinh năm 2012. Trong năm vừa qua, Ju-ae thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các sự kiện trong nước như các buổi thử nghiệm tên lửa hay khai trương khu nghỉ dưỡng. Vào tháng 9/2025, cô đã tháp tùng cha tới Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên con gái của ông Kim có chuyến đi công khai ra nước ngoài.