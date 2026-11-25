Kiên trì vận động, tạo đồng thuận từ mỗi gia đình

Với ông Thao Nhia Hơ, người dân bản Chim, xã Nhi Sơn, việc di chuyển, cải táng mồ mả đến vị trí khác theo yêu cầu của địa phương ban đầu không phải chuyện dễ dàng. Bởi với đồng bào dân tộc thiểu số, mồ mả không chỉ gắn với phong tục lâu đời mà còn liên quan đến yếu tố tâm linh, tình cảm của mỗi gia đình, dòng họ.

Hiểu được điều đó, chính quyền địa phương không lựa chọn cách tuyên truyền áp đặt mà kiên trì gặp gỡ, trao đổi, giải thích để gia đình hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc thực hiện. Trong quá trình vận động, trưởng bản, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể cùng tham gia, lắng nghe những băn khoăn, tâm tư của gia đình để tìm cách tháo gỡ phù hợp.

Từ những lần trò chuyện, giải thích cụ thể, ông Thao Nhia Hơ dần thay đổi nhận thức, đồng thuận và gương mẫu thực hiện việc di chuyển mồ mả theo chủ trương, hướng dẫn của địa phương. Sự đồng thuận của gia đình ông không chỉ giúp giải quyết một vấn đề tại cơ sở mà còn góp phần tạo sự lan tỏa, giúp những hộ dân khác hiểu và hưởng ứng.

Địa phương chú trọng đưa những quy định pháp luật gắn với đời sống hằng ngày đến từng bản, từng hộ gia đình.

Câu chuyện ở bản Chim cho thấy việc tuyên truyền pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số không thể chỉ dừng ở việc phổ biến quy định. Với những vấn đề liên quan đến phong tục, tập quán, cán bộ phải thực sự gần dân, hiểu dân, biết lắng nghe và kiên trì thuyết phục. Khi người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc mình cần làm, sự tự giác sẽ thay thế tâm lý e ngại, miễn cưỡng.

Đây cũng là định hướng được xã Nhi Sơn xác định trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: lấy người dân làm trung tâm, lấy những vấn đề nảy sinh trong đời sống làm nội dung tuyên truyền, chú trọng vận động để tạo chuyển biến thực chất về nhận thức và hành động.

Nhi Sơn là xã miền núi, biên giới của tỉnh Thanh Hóa, có khoảng 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đường biên giới dài khoảng 10,3km tiếp giáp với Lào. Địa hình phức tạp, dân cư phân bố không đồng đều, trình độ tiếp cận thông tin và nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, địa phương chú trọng đưa những quy định pháp luật gắn với đời sống hằng ngày đến từng bản, từng hộ gia đình.

Các nội dung được tập trung tuyên truyền gồm quản lý, sử dụng đất đai; hôn nhân và gia đình; phòng, chống tảo hôn; bảo vệ rừng; phòng, chống ma túy; an toàn giao thông; xuất nhập cảnh, bảo vệ chủ quyền biên giới và giữ gìn an ninh trật tự. Đây đều là những vấn đề gần gũi, có tác động trực tiếp đến đời sống, quyền và lợi ích của người dân.

UBND xã Nhi Sơn tặng giấy khen cho các cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền di dời mồ mả

Đa dạng hình thức, đưa pháp luật đến từng bản

Theo ông Lê Kiên - Phó chủ tịch UBND xã Nhi Sơn, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, xã đã chú trọng phát huy vai trò của trưởng bản, bí thư chi bộ, người có uy tín, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Đây là những người am hiểu phong tục, tập quán, tiếng nói và đời sống của đồng bào, có sự gần gũi, tin tưởng trong cộng đồng. Khi được cung cấp thông tin và hướng dẫn đầy đủ, họ trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng gia đình.

Cùng với các buổi họp bản, hội nghị nhân dân, sinh hoạt đoàn thể, địa phương từng bước kết hợp tuyên truyền trực tiếp với hệ thống truyền thanh cơ sở, các nhóm thông tin cộng đồng và nền tảng số. Nội dung truyền thông được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, từng vấn đề, giúp người dân có thêm kênh tiếp cận thông tin chính thống mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các buổi tuyên truyền tập trung.

Đáng chú ý, hạ tầng viễn thông 4G/5G cơ bản đã phủ sóng 100% địa bàn; tỷ lệ người dân kích hoạt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID đạt khoảng 93,4%. Đây là điều kiện thuận lợi để xã mở rộng việc cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân tiếp cận các quy định pháp luật, dịch vụ công và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Người dân xã Nhi Sơn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Một cách làm được địa phương chú trọng là gắn tuyên truyền với giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Khi có vụ việc liên quan đến đất đai, tranh chấp trong cộng đồng, hôn nhân gia đình hoặc an ninh trật tự, cán bộ chuyên môn phối hợp với trưởng bản, các đoàn thể trực tiếp gặp gỡ, giải thích, hướng dẫn người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo quy định pháp luật. Qua đó, việc tuyên truyền không tách rời thực tiễn mà trở thành quá trình đối thoại, tháo gỡ vướng mắc và phòng ngừa vi phạm từ sớm.

Từ những chuyển biến bước đầu trong nhận thức và hành động của người dân, Nhi Sơn xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa bàn biên giới. Xã đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng gần dân, sát cơ sở; phát huy vai trò người có uy tín, trưởng bản và những cá nhân gương mẫu; kết hợp linh hoạt tuyên truyền trực tiếp với các phương tiện truyền thông, nền tảng số. Cùng với đó, địa phương chú trọng nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong cộng đồng, chủ động phòng ngừa vi phạm từ cơ sở.

Ở Nhi Sơn, hiệu quả tuyên truyền pháp luật được đo bằng những thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Khi một gia đình tự nguyện đồng thuận, một người dân chủ động chấp hành quy định, những chuyển biến ấy sẽ tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh, củng cố khối đoàn kết các dân tộc, giữ vững an ninh trật tự và bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.