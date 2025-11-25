Hình ảnh do vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu chụp vào ngày 22/11 cho thấy tàu sân bay USS Gerald R. Ford ở vùng biển Caribe, phía nam Puerto Rico

Theo tạp chí Newsweek, nhóm tác chiến gồm tàu sân bay USS Gerald R.Ford cùng với các tàu khu trục lớp Arleigh Burke là USS Mahan, USS WinstonS.Churchill và USS Bainbridge. Trên tàu sân bay có các máy bay F/A-18E/F Super Hornet từ 4 phi đội chiến đấu cơ đang hoạt động cùng với một máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ. Puerto Rico đang nổi lên như một căn cứ quan trọng đối với các chiến dịch quân sự của Mỹ ở vùng Caribe.

Tờ The New York Times cho biết, Mỹ đã tiến thêm một bước tới nguy cơ xung đột vũ trang với Venezuela khi liệt nhóm Cartel de los Soles là tổ chức khủng bố. Báo này lưu ý: "Không ai biết liệu Mỹ có chuẩn bị ném bom Venezuela hay không, nhưng việc liệt nhóm Cartel de los Soles là tổ chức khủng bố nước ngoài là một trong nhiều dấu hiệu đáng báo động". Nhóm Cartel de los Soles được cho có liên quan tới các quan chức cấp cao trong quân đội và chính phủ Venezuela.

Các quan chức Mỹ ngày 23/11 cho hay, Washington đang chuẩn bị cho một giai đoạn hoạt động mới nhằm vào Venezuela. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, việc coi nhóm Cartel de los Soles là tổ chức khủng bố mang lại cho Mỹ rất nhiều lựa chọn và "không có gì là không thể".

Cuối tuần qua, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cảnh báo các hãng hàng không lớn về những nguy hiểm tiềm ẩn khi bay qua không phận Venezuela do các hoạt động quân sự gia tăng trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường sự hiện diện tại khu vực.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, cảnh báo của FAA được ban hành dựa trên tình hình an ninh ngày càng xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng ở trong và xung quanh Venezuela. FAA kêu gọi các máy bay di chuyển trong khu vực thận trọng do các mối đe dọa "ở mọi độ cao, bao gồm cả khi bay qua, giai đoạn cất - hạ cánh của chuyến bay và/hoặc sân bay và máy bay trên mặt đất".