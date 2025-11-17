Ông Trump xem xét đối thoại với Tổng thống Venezuela. Video: ABC 7 Chicago

Trả lời phỏng vấn các kênh truyền thông trước khi bước lên chuyên cơ Không lực Một tối 16/11 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump nói: "Washington có thể có một số cuộc thảo luận với ông Maduro, và hãy xem kết quả ra sao. Họ muốn nói chuyện”.

Tuy nhiên, ông Trump không tiết lộ thêm về khả năng đàm phán giữa Mỹ và Venezuela.

Tổng thống Mỹ Trump tối 16/11. Ảnh: Nhà Trắng

Theo hãng tin NBC, lãnh đạo Nhà Trắng có phát biểu trên trong bối cảnh quân đội Mỹ trong những tháng gần đây đã thực hiện hàng loạt cuộc không kích vào các tàu tình nghi được các tổ chức buôn bán ma túy sử dụng. Washington cũng cáo buộc chính quyền Venezuela tiếp tay cho tội phạm. Chính quyền Trump đã điều động một lượng lớn tàu chiến đến vùng biển Caribe để thực hiện chiến dịch chống lại các tổ chức ma túy ở Nam Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của ông Trump, đồng thời coi đây là cái cớ để Washington điều động lực lượng quân sự gần Venezuela nhằm lật đổ chế độ ở Caracas.