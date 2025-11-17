Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Hãng tin CNN dẫn lời ông Trump phát biểu hôm 16/11: "Lý do đó cho phép Mỹ tấn công Venezuela nhưng chúng tôi không nói sẽ làm điều đó. Mỹ có thể thảo luận với Tổng thống Venezuela Maduro và chúng tôi sẽ xem xét việc đó diễn ra như thế nào. Venezuela sẽ muốn đối thoại".

Người đứng đầu nước Mỹ khẳng định, ông tin rằng chính quyền không cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn để thực hiện các hành động quân sự tiềm năng bên trong Venezuela.

Cùng thời điểm, ông Trump cho biết ông ủng hộ việc thông báo cho các nhà lập pháp Mỹ. "Chúng tôi muốn quốc hội tham gia. Ý tôi là chúng tôi đang ngăn chặn những kẻ buôn ma túy và ma túy xâm nhập vào Mỹ... Chúng tôi không cần quốc hội cho phép nhưng tôi nghĩ nên nói để các nghị sĩ biết", lãnh đạo Nhà Trắng cho biết.

Hôm 16/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, nhóm Cartel de los Soles sẽ bị coi là một tổ chức khủng bố từ ngày 24/11. Mỹ cáo buộc Tổng thống Maduro và các quan chức cấp cao của Venezuela là những người cầm đầu tổ chức này.

Trong một thông cáo báo chí mới công bố, Bộ Ngoại giao Mỹ viết: "Cả ông Maduro lẫn các quan chức của ông ta đều không đại diện cho chính phủ hợp pháp của Venezuela. Cartel de los Soles cùng với các tổ chức tội phạm quốc tế (FTO) khác như Tren de Aragua và Sinaloa Cartel phải chịu trách nhiệm về bạo lực khủng bố trên khắp bán cầu của chúng ta cũng như về nạn buôn bán ma túy vào Mỹ và châu Âu".

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở vùng Caribe, gồm cả đưa tàu sân bay lớn nhất thế giới tới gần Venezuela và khi căng thẳng giữa ông Trump và người đứng đầu Venezuela leo thang.

Hồi tháng 7, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt Cartel de los Soles, coi nhóm này là một tổ chức "khủng bố toàn cầu đặc biệt" và cáo buộc nhóm cung cấp hỗ trợ vật chất cho Tren de Aragua và Sinaloa Cartel. Theo Bộ Tài chính Mỹ, tên của Cartel de los Soles bắt nguồn từ biểu tượng mặt trời thường được in trên quân phục của các quan chức quân đội Venezuela.