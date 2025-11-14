Lính Mỹ và máy bay Super Hornet. Ảnh: Petty Officer 3rd Class Tajh Payne

Kênh CBS News trích dẫn nhiều nguồn tin nắm được nội dung các cuộc họp ở Nhà Trắng cho biết, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Chủ tịch đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine và các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã báo cáo với Tổng thống Trump về các lựa chọn cập nhật cho những hoạt động tiềm năng ở Venezuela trong những ngày tới.

Tuy nhiên, chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa bình luận về thông tin trên.

Các nguồn tin cho biết, cộng đồng tình báo Mỹ đã hỗ trợ cung cấp thông tin cho các biện pháp tiềm năng. Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard không tham dự các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng vì bà đang trên đường về nước sau một chuyến công du nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang ở Canada tham dự hội nghị thượng đỉnh G7.

Đầu tuần này, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford đã tiến vào khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ. Bộ Tư lệnh miền Nam phụ trách các hoạt động ở vùng Caribe và Nam Mỹ. Tàu USS Gerald Ford đã gia nhập một đội tàu khu trục, máy bay chiến đấu và các phương tiện tác chiến đặc biệt đã có mặt ở khu vực từ trước.

Trong 2 tháng qua, quân đội Mỹ đã không kích ít nhất 21 tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ đến Mỹ. Ít nhất 80 nghi phạm buôn lậu chất cấm đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích. Hai người đã sống sót và được cho hồi hương về quê nhà Ecuador và Colombia.

Ông Trump liên tiếp cáo buộc chính phủ Venezuela hỗ trợ "bọn khủng bố ma túy" và buộc tội người đứng đầu nước này lãnh đạo một tổ chức buôn bán chất gây nghiện. Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela đã bác bỏ mọi cáo buộc và tố ngược Washington "đang tìm cớ cho một chiến dịch tiềm tàng để thay đổi chế độ tại Caracas". Venezuela đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao.