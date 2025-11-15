Chia sẻ với hãng thông tấn CNN bên ngoài dinh tổng thống Miraflores ở thủ đô Caracas của Venezuela, ông Maduro kêu gọi ông Trump “tạo ra hòa bình, chứ không phải chiến tranh” sau khi tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford của Mỹ đến khu vực này.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro (giữa) trong một cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ ở Caracas. Ảnh: Anadolu

"Không thêm chiến tranh vĩnh viễn nào nữa. Không còn chiến tranh phi nghĩa. Không còn Libya. Không còn Afghanistan. Hòa bình muôn năm!", Tổng thống Venezuela tuyên bố khi ông đi qua đám đông để đến một cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ.

Theo báo Guardian, vài giờ sau phát biểu của ông Maduro, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã tìm cách gây thêm áp lực lên nhà lãnh đạo Venezuela khi tuyên bố xúc tiến Chiến dịch “Mũi giáo phương Nam”.

"Tây bán cầu là khu vực lân cận của nước Mỹ và chúng tôi sẽ bảo vệ khu vực này", ông Hegseth viết trên mạng xã hội Twitter. Quan chức này nhấn mạnh, sứ mệnh của Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ sẽ là “bảo vệ quê hương khỏi ma túy đang giết chết người dân chúng ta".

Động thái diễn ra sau khi Bộ Tư lệnh miền Nam của Hải quân Mỹ tuyên bố sắp triển khai chiến dịch, trong đó họ sẽ sử dụng "sự kết hợp không đồng nhất giữa các hệ thống robot và tự động để hỗ trợ phát hiện và giám sát nạn buôn bán chất cấm bất hợp pháp" ở vùng Caribe. Suốt nhiều tháng qua, quân Mỹ đã tấn công nhiều tàu thuyền bị cáo buộc chuyên chở ma túy từ Venezuela, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Theo Washington, việc triển khai quân quy mô lớn của Mỹ trong khu vực là một phần trong cuộc chiến chống ma túy của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn các băng đảng tội phạm Mỹ Latinh tuồn lậu cocaine và fentanyl vào xứ sở cờ hoa. Tuy nhiên, Venezuela cáo buộc Washington đang âm mưu thay đổi chế độ ở Caracas.

Những người bênh vực Caracas khẳng định Venezuela không phải là quốc gia sản xuất cocaine vì hoạt động đó gần như hoàn toàn diễn ra ở Bolivia, Colombia và Peru. Venezuela cũng không phải là một phần của mạng lưới buôn lậu fentanyl, vốn tập trung vào Mexico.