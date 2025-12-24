Hiện trường sau vụ nổ ở Moscow sáng sớm 24/12. Ảnh: Sputnik

Hãng RT và báo Guardian dẫn lời các nhân chứng kể có một vụ nổ xảy ra vào khoảng 1h30 sáng nay (24/12) tại Moscow. Theo Ủy ban điều tra Nga, 2 cảnh sát đã phát hiện một đối tượng khả nghi ở gần một xe cảnh sát nên tiếp cận để điều tra. Sau đó, một vụ nổ xảy ra, khiến cả 3 người thiệt mạng. Vụ việc đang được điều tra như một âm mưu sát hại cảnh sát.

Nhà chức trách đã phong tỏa hiện trường vụ án và đang điều tra đoạn phim từ camera giám sát.

Theo truyền thông Nga, cả 2 cảnh sát trên đều ở độ tuổi giữa 20. Một người đã có vợ và một con gái nhỏ. Người thứ 3 bị nghi sở hữu một thiết bị nổ tự chế. Đối tượng này có thể đã cố tình hoặc vô tình kích nổ thiết bị sau khi đội tuần tra ngăn chặn kế hoạch gài bom dưới xe cảnh sát.

Cũng ở khu phố trên vào ngày 22/12, Trung tướng Fanil Sarvarov đã thiệt mạng khi một quả bom cài dưới xe ông phát nổ. Các nhà điều tra Nga cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công. Hiện chưa có báo cáo nào cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa vụ việc mới nhất và vụ án trên.

Trước đó, các quan chức Nga đã cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine là nguồn cung cấp vũ khí nguy hiểm, bao gồm cả chất nổ cho thị trường chợ đen.