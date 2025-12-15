Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 130 UAV tấn công 11 tỉnh của nước này. Ảnh: Rian

Theo báo Gazeta, đợt tấn công mới nhất của các UAV Ukraine vào thủ đô Moscow kéo dài từ tối 14/12 tới sáng 15/2. Bộ Quốc phòng Nga thống kê, trong đêm 14/12, các đơn vị phòng không của nước này đã bắn hạ 130 UAV ở 11 khu vực và trên biển Caspian, trong đó có 18 UAV ở Moscow. Hiện, các đội cứu hộ đang dọn dẹp hiện trường và chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại trong đợt tập kích này.

Kênh tin tức Shot của Nga đưa tin, cư dân ở quận Istrinksy, cách Moscow khoảng 40km về phía tây nói đã nghe thấy hơn chục tiếng nổ lớn. Người dân ở Kashira và Kolomna, phía nam vùng Moscow cũng báo cáo về các vụ nổ.

Thời gian gần đây, Ukraine thường xuyên sử dụng UAV tầm xa để nhắm tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga. Vào ngày 13/12, các lực lượng Kiev đã nhắm bắn một số mục tiêu Nga, gồm nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar Krai, kho dầu Uryupinsk ở vùng Vologograd và 2 kho nhiên liệu trên bán đảo Crưm.

Liên quan tới các cuộc đàm phán nhằm mang lại giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cho hay, các phái đoàn của Washington và Kiev đã đạt nhiều tiến bộ khi đối thoại tại thủ đô Berlin của Đức hôm 14/12.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Witkoff nói: "Đại diện hai nước đã thảo luận sâu về kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, chương trình nghị sự kinh tế và nhiều vấn đề khác". Ông Witkoff nói thêm, Ukraine và Mỹ đã đạt được nhiều tiến bộ và sẽ tiếp tục gặp nhau trong ngày hôm nay (15/12).

Trong khi đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố, các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đang ở giai đoạn quan trọng và việc đạt thỏa thuận hòa bình đang "gần hơn bao giờ hết". Theo nhà lãnh đạo này, Mỹ, Ukraine và Liên minh châu Âu đang bàn bạc về 3 vấn đề gồm kế hoạch hòa bình 20 điểm, bảo đảm an ninh cho Ukraine và tập trung vào việc tái thiết quốc gia này.