Theo Yonhap, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 xác nhận đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề Triều Tiên trong cuộc họp thượng đỉnh tại Bắc Kinh, đồng thời thể hiện mong muốn nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

"Đúng vậy, tôi và ông Tập đã đề cập đến vấn đề Triều Tiên", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trên chuyến bay trở về Mỹ.

Khi được hỏi liệu ông có đang giữ liên lạc với nhà lãnh đạo Triều Tiên hay không, ông Trump đáp: "Có. Chúng tôi vẫn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp và khá kín tiếng".

Tuy vậy, Tổng thống Trump từ chối trả lời chi tiết về hình thức hay nội dung liên lạc giữa hai bên. "Vấn đề này không quan trọng. Tôi cũng không tiết lộ cụ thể cho các bạn. Điều quan trọng nhất là ông Kim Jong Un luôn thể hiện sự tôn trọng đối với đất nước chúng ta. Tôi muốn ông ấy giữ thái độ tôn trọng đó. Ông ấy đã rất tôn trọng đất nước chúng ta", ông Trump nói thêm.

Hồi cuối tháng 2, Nhà Trắng đã tuyên bố Tổng thống Trump sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Jong Un mà không cần điều kiện tiên quyết.

"Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã tổ chức 3 cuộc họp thượng đỉnh mang tính lịch sử với ông Kim Jong Un, qua đó góp phần làm ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên. Chính sách của Washington với Bình Nhưỡng vẫn không thay đổi, Tổng thống Trump sẵn sàng gặp ông Kim mà không cần điều kiện tiên quyết nào", đại diện Nhà Trắng cho biết.