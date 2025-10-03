Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 3/10 đã gặp gỡ với những gia đình tị nạn vì xung đột Triều Tiên nhân dịp Lễ Chuseok (Trung Thu). Tại đây, ông Lee kêu gọi Bình Nhưỡng cho phép những gia đình ly tán bởi cuộc chiến năm 1953 được xác nhận thông tin về người thân và trao đổi thư tín.

"Tôi cho rằng giới chức hai miền cần có trách nhiệm để các gia đình ly tán biết được tình trạng về người thân của họ. Ít nhất họ cũng nên được phép trao đổi thư từ. Tôi muốn Bình Nhưỡng cân nhắc đề xuất này dựa trên tinh thần nhân đạo. Tôi không có mong muốn nào hơn việc các gia đình ly tán có thể đoàn tụ và chung sống", ông Lee cho biết.

Tuy vậy, Tổng thống Hàn Quốc cũng thừa nhận về việc quan hệ ở bán đảo đang leo thang, và đề xuất trên rất khó để thực hiện. "Tình trạng này xuất phát từ những thiếu sót của giới chính trị, bao gồm cả chính tôi", ông Lee nói thêm.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (giữa). Ảnh: Yonhap

Theo truyền thông địa phương, do cuộc xung đột Triều Tiên 1950-1953 đã kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình, nên Seoul và Bình Nhưỡng về mặt kỹ thuật vẫn ở trạng thái xung đột. Hiện tại, không có hệ thống thư tín, điện thoại hay bất kỳ kênh liên lạc trực tiếp nào giữa người dân hai miền.

Vấn đề đoàn tụ được coi là bài toán nhân đạo cấp bách ở bán đảo Triều Tiên, khi phần lớn các thành viên gia đình ly tán đều ở độ tuổi 70-80 và mong mỏi được gặp người thân trước khi qua đời.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, Tổng thống Lee đã có nhiều nỗ lực nhằm thể hiện quan điểm hòa giải với Triều Tiên. Tuy nhiên, do khác biệt quan điểm về vấn đề hạt nhân, những nỗ lực của ông Lee vẫn chưa đem lại nhiều kết quả.