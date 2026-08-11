Theo trang Avia-pro, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/8 tuyên bố Nga đã nhận thêm tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại và các loại vũ khí phòng thủ khác.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nga, họ không còn một hậu phương chiến lược an toàn. Và đây cũng là lần đầu tiên họ cần tới sự hỗ trợ của Triều Tiên để thực hiện chiến dịch quân sự. Việc Moscow ngày càng phụ thuộc vào Bình Nhưỡng xuất phát từ nguy cơ dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine, hiện có thể vươn tới các khu vực ở sâu bên trong lãnh thổ Nga", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cảnh báo việc Nga sử dụng tên lửa Triều Tiên nhắm vào Ukraine cũng tạo ra mối đe dọa đối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và các quốc gia khác, bởi mỗi cuộc tấn công đều là cơ hội để Bình Nhưỡng cải thiện vũ khí và chiến thuật.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi tình báo quân sự Ukraine xác nhận một đơn vị tên lửa Triều Tiên mới đây đã được triển khai tới Nga. Đây là diễn biến mới nhất trong quan hệ hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bình Nhưỡng, bao gồm việc cung cấp vũ khí và binh sĩ.

Nga và Triều Tiên hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu của ông Zelensky.

Trước yêu cầu của Tổng thống Ukraine, giới chức Hàn Quốc đã tái khẳng định lập trường không cung cấp vũ khí sát thương, thay vào đó là tập trung vào tài trợ và thực hiện các chương trình dân sự.

"Luật pháp Hàn Quốc nghiêm cấm việc xuất khẩu vũ khí sát thương đến các khu vực xung đột. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tập trung vào việc giúp Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng, hỗ trợ ngành y tế, cung cấp thiết bị chuyên dụng và đẩy mạnh các dự án giáo dục chung", phía Seoul nêu rõ.