Trong những tháng gần đây đã xảy ra một số vụ việc quân đội phương Tây bắt giữ các tàu thuyền bị chính phủ của họ cáo buộc thuộc "hạm đội bóng tối" giúp Moscow né tránh các lệnh trừng phạt, đặc biệt là mức giá trần áp đặt với dầu mỏ của Nga. Moscow đã bác bỏ cách gọi “hạm đội bóng tối”, cho rằng nó không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và vi phạm quyền tiến hành thương mại hàng hải của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin đi thị sát Hạm đội Thái Bình Dương của Nga trong một cuộc tập trận hải quân tại vùng Sakhalin ngày 12/8. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, tại cuộc họp với các chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Nga hôm nay (12/8), ông Putin cảnh báo Moscow có thể thực hiện các biện pháp đáp trả ở bất cứ đâu nếu thấy cần thiết.

"Một số quốc gia đang vi phạm Luật biển khi cố gắng hạn chế sự di chuyển của các tàu thương mại dân sự của chúng ta. Gần đây, họ nảy sinh ý định tịch thu tàu thuyền và bán đi số tài sản bị họ chiếm đoạt. Hành động này thực chất chẳng khác nào cướp biển. Nếu chính sách như vậy được thực thi trên thực tế, chúng ta sẽ buộc phải có những biện pháp đáp trả tương xứng. Không nhất thiết phải tiến hành tại chính vùng biển nơi tàu của chúng ta bị chặn bắt. Chúng ta sẽ hành động ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào chúng ta thấy phù hợp", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, Đô đốc Viktor Liina báo cáo rằng quân đội nước này đã nắm rõ thông tin chi tiết về hoạt động vận tải thương mại của phương Tây.

"Từ ngày 24/4 - 6/8, có 1.001 tàu đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Nga, trong đó có 379 tàu treo cờ của các quốc gia không thân thiện. Số này bao gồm 273 tàu chở hàng tổng hợp và 71 tàu chở dầu, trong đó có 26 tàu treo cờ Anh và 9 tàu treo cờ Pháp”, Đô đốc Liina cho biết.

Anh và Pháp đã thực hiện nhiều vụ chặn bắt các tàu bị nghi ngờ thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga. Vào tháng 6, tờ Telegraph đưa tin chính quyền Anh đang cân nhắc bán khoảng 100.000 tấn dầu thô của Nga, vốn được tịch thu từ một tàu chở dầu chịu lệnh trừng phạt và sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ Ukraine.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ cuối tháng 2/2022, các chính phủ phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương lên hàng trăm con tàu bị cáo buộc liên quan đến Nga và ngày càng thường xuyên thực hiện các biện pháp chặn bắt cũng như giam giữ trực tiếp một số tàu trong số đó.

Theo Moscow, Kiev cũng mở rộng phạm vi sử dụng nhãn dán "hạm đội bóng tối” cho nhiều tàu thương mại khác nhau của Nga là mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của quân Ukraine, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu chở hàng.