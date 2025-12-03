Đài RT ngày 3/12 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã có bài phát biểu trong khuôn khổ diễn đàn đầu tư "Russia Calling!". Tại đây, lãnh đạo Điện Kremlin khẳng định, Nga vẫn duy trì đà tăng trưởng bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

"Kinh tế Nga dự kiến ​​sẽ tăng trưởng từ 0,5 - 1% trong năm 2025. Đây là kết quả từ những nỗ lực kiềm chế lạm phát của Ngân hàng trung ương. Dự kiến lạm phát ​​cũng sẽ giảm xuống còn 6%, thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó. Ngoài ra, chúng ta cũng giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục 2,2%", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga nhấn mạnh nợ công của nước này sẽ tiếp tục duy trì ở một trong những mức thấp nhất thế giới, đồng thời khẳng định Moscow vẫn đảm bảo nguồn vốn cho các nhu cầu thiết yếu như chi tiêu xã hội, quốc phòng và an ninh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

"Chúng ta chắc chắn đã cảm nhận được sức ép từ bên ngoài. Nhưng nền kinh tế Nga đã thành công vượt qua những thách thức đó", ông Putin nói.

Trong bài phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Nga cũng ca ngợi "tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược nhiều năm" với Trung Quốc và Ấn Độ. Ông còn tiết lộ về việc tăng cường hợp tác kinh tế với hai đối tác này, tập trung vào lĩnh vực công nghệ.

"Kim ngạch thương mại song phương của Nga với Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng trưởng đáng kể trong 3 năm qua. Nhưng chúng tôi muốn hướng tới một tầm cao hoàn toàn mới, tập trung vào khía cạnh công nghệ", ông Putin tuyên bố.

Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, phương Tây đã áp đặt số biện pháp trừng phạt kỷ lục chống Moscow, nhằm làm tê liệt nền kinh tế Nga. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc và Ấn Độ đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt và vẫn là hai đối tác thương mại chủ chốt của Nga.