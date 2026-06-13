Tổng thống Putin. Ảnh: Sputnik

Theo RT và TASS, cuộc gặp diễn ra tại Điện Kremlin hôm 12/6, trùng với ngày Quốc khánh Nga. Tổng thống Putin cho hay: "Nga đang một mình chống lại cái gọi là tập thể phương Tây" và lưu ý cuộc xung đột ở Ukraine đã trở nên "cực kỳ hiện đại về công nghệ".

Người đứng đầu nước Nga nói thêm: "Các quốc gia thành viên NATO, không có ngoại lệ, đều đang tăng cường nỗ lực nhằm phối hợp các hành động chống Nga".

Ông nhấn mạnh, Nga không phải là bên khởi xướng cuộc xung đột tại Ukraine. "Chính họ là những người tiến hành cuộc đảo chính ở Ukraine, buộc chúng ta phải bảo vệ người dân Crưm. Khi bắt đầu cuộc xung đột, họ đã dùng máy bay chiến đấu ném bom Donetsk".

Tổng thống Putin cho biết, trước đây toàn bộ châu Âu đã đoàn kết chống lại Nga, cả trong cuộc xâm lược của Napoleon và dưới thời Hitler trong Thế chiến II. Giờ đây, các quốc gia phương Tây đang tìm cách “giáng một thất bại chiến lược cho Nga nhưng “đây là điều không thể thực hiện được. "Kẻ thù đang mở rộng việc sử dụng máy bay không người lái cảm tử, cố gắng tấn công chúng ta về mặt tinh thần, cố phá hoại xã hội Nga và gây thiệt hại kinh tế... nhưng chúng sẽ không thành công".

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đang nỗ lực cải thiện và tăng cường hệ thống phòng không để "đáp trả thích đáng" các cuộc tấn công của Ukraine. "Đó là những gì chúng ta đang làm. Chúng ta sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để tước bỏ mọi ý định tấn công của đối phương vào các mục tiêu dân sự của chúng ta".

Ông thừa nhận rằng các cuộc tấn công của Ukraine đang gây thiệt hại kinh tế cho Nga nhưng mọi thứ đang được khôi phục nhanh chóng.