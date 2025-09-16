Tờ Kyiv Independent hôm 16/9 đưa tin, EU mới đây đã hoãn gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga, vốn dự kiến sẽ được công bố vào ngày 17/9.

"Động thái của EU diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu liên minh có những biện pháp cứng rắn hơn với Nga, đồng thời ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ xứ sở bạch dương. Ông Trump cũng muốn các nước thành viên khác thuộc nhóm G7 áp thuế 50–100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ, qua đó gây sức ép gián tiếp buộc Nga phải đàm phán", nguồn tin của Bloomberg cho biết.

Theo Bloomberg, EU hiện tìm cách điều chỉnh lập trường phù hợp với ưu tiên của G7, trong khi các quan chức G7 dự kiến hoàn tất văn bản về gói trừng phạt mới với Nga trong vòng 2 tuần tới. Gói trừng phạt này được cho sẽ nhắm vào lĩnh vực ngân hàng và năng lượng của Nga cũng như các công ty Trung Quốc và Ấn Độ bị cáo buộc hỗ trợ Moscow bán dầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Tuy đã nhiều lần đe dọa tăng sức ép với Moscow để thúc đẩy hòa đàm nhằm kết thúc xung đột Nga - Ukraine, nhưng các động thái của Tổng thống Trump mới chỉ giới hạn ở việc áp thuế nhập khẩu 50% với Ấn Độ. Giới quan sát nhận định, EU khó có khả năng tăng thuế với Trung Quốc và Ấn Độ, bởi đây là 2 đối tác thương mại lớn nhất của khối.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói, ông Trump có thể gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại New York trong tuần tới. Trước đó, ông Zelensky đã thúc giục Mỹ đưa ra lập trường rõ ràng về biện pháp trừng phạt Nga và các đảm bảo an ninh cho Kiev để chấm dứt xung đột.

Ukraine sơ tán hàng loạt khu định cư ở Dnipropetrovsk

Theo báo Pravda, giới chức quân sự Ukraine ngày 16/9 đã xác nhận việc ra lệnh sơ tán bắt buộc tại 18 khu định cư ở phía đông Dnipropetrovsk, giáp với khu vực giao tranh ở "điểm nóng" Pokrovsk.

"Trong bối cảnh lực lượng Nga đã tiến vào hàng loạt ngôi làng ở đông Dnipropetrovsk, người dân địa phương cần phải lập tức rời khỏi nơi ở và di chuyển tới những khu vực xa vùng chiến sự", thông báo của Ukraine nêu rõ.

Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Nga được cho đang kiểm soát 10 khu định cư ở Dnipropetrovsk, và tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine.

Cùng ngày 16/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này khiến đối thủ mất 1.435 binh lính và 22 phương tiện quân sự trong 24 giờ qua.