Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 2/4, Tổng thống Trump cho hay: “Pam Bondi là một người Mỹ yêu nước vĩ đại và là một người bạn trung thành, người đã phục vụ tận tâm với tư cách Bộ trưởng Tư pháp của tôi trong năm qua. Pam đã làm một công việc tuyệt vời khi giám sát chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn trên khắp đất nước, với số vụ giết người giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1900. Chúng tôi yêu quý Pam và bà ấy sẽ chuyển sang một công việc mới rất cần thiết và quan trọng trong khu vực tư nhân, dự kiến sẽ được công bố vào một ngày trong tương lai gần”.

Tổng thống Donald Trump (trái) thông báo quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi hôm 2/4. Ảnh: AOL

Ông Trump cho biết thêm Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche hiện sẽ giữ chức Quyền Bộ trưởng Tư pháp. Lee Zeldin, cựu nghị sĩ New York đang lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ môi trường, được cho là ứng cử viên hàng đầu để thay thế bà Bondi.

Trong một tuyên bố sau thông báo của Tổng thống Trump, bà Bondi bày tỏ “rất vui mừng” về việc “chuyển sang một vai trò quan trọng trong khu vực tư nhân”.

“Việc dẫn dắt những nỗ lực lịch sử và vô cùng thành công của Tổng thống Trump nhằm làm cho nước Mỹ an toàn và vững mạnh hơn là vinh dự cả đời cũng như dễ dàng là năm đầu tiên quan trọng nhất của Bộ Tư pháp trong lịch sử nước Mỹ”, bà Bondi viết trên mạng xã hội, đồng thời khẳng định với công việc mới, bà “sẽ tiếp tục đấu tranh cho Tổng thống Trump và chính quyền này”.

Theo báo Guardian, trong 14 tháng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, bà Bondi đã chủ trì một cuộc thanh lọc lớn trong bộ, chuyển trọng tâm từ các vụ truy tố hình sự sang các vụ án nhập cư và dẫn đầu việc bảo vệ hàng loạt sắc lệnh hành pháp của ông Trump khi chúng phải đối mặt với các thách thức pháp lý. Tuy nhiên, bà Bondi có lẽ sẽ được nhớ đến nhiều nhất vì đã tuân thủ yêu cầu công khai của Tổng thống Trump năm ngoái về việc truy tố hình sự nhiều đối thủ chính trị của ông.

Bà Bondi là vị bộ trưởng nội các thứ 2 bị cách chức trong những tuần gần đây. Ông Trump hôm 5/3 đã sa thải Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem sau một phiên điều trần thảm hại của bà tại Thượng viện Mỹ.