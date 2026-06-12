Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/6 đã đề cử ông Jay Clayton làm Giám đốc Tình báo Quốc gia. Việc lựa chọn ông Clayton diễn ra trong bối cảnh quyền giám đốc Bill Pulte bị phản đối bởi cả các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ và Cộng hòa.

"Rất ít người trong giới luật pháp có được địa vị và sự kính trọng như Jay. Tôi hy vọng Thượng viện sẽ phê chuẩn việc đề cử ông ấy càng sớm càng tốt", ông Trump cho biết.

Ông Jay Clayton được Tổng thống Trump đề làm Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, Tổng thống Trump cũng nói rằng ông Pulte "chỉ ở đó một thời gian ngắn, trước khi chúng ta có được một người rất tài năng đảm nhận vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia".

Theo truyền thông Mỹ, việc ông Trump bổ nhiệm ông Pulte, vốn là người không có kinh nghiệm về tình báo và an ninh quốc gia, giữ vị trí này đã vấp phải sự phản đối từ lưỡng đảng, đồng thời gây nguy hiểm cho việc gia hạn các đạo luật tình báo quan trọng của chính phủ.

"Quyết định bổ nhiệm ông Pulte là một bước thụt lùi nữa của Tổng thống Trump. Ông ấy thiếu kinh nghiệm và thiếu sự khách quan đối với vai trò này", Lãnh đạo phe thiểu số tại thượng viện Chuck Schumer nói ngày 2/6.

Ông Jay Clayton hiện là Công tố viên Liên bang Khu vực Nam New York và là cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Tuy từng xử lý các vụ án có liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng ông Clayton lại không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo.