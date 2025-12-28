Video: Bộ Quốc phòng Nga

Hãng RT dẫn lời Tổng thống Putin nói với các tướng lĩnh cấp cao ngày 27/12 trong chuyến thăm một trong các sở chỉ huy rằng việc giành được thành phố trên là một kết quả quan trọng, mở đường cho những bước tiến xa hơn trong khu vực Zaporizhzhia.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã thành công trong việc giành quyền kiểm soát một khu vực phòng thủ rộng lớn của Ukraine và công bố video cho thấy bước tiến của quân Nga.

Đoạn video cho thấy, quân đội Nga nã pháo vào các vị trí của Ukraine trong Huliaipole (còn được gọi là Gulaypole) rồi sau đó tấn công các tòa nhà. Video kết thúc với hình ảnh các binh sĩ tạo dáng với quốc kỳ Nga ở nhiều khu vực trong thành phố.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã kiểm soát một khu vực rộng hơn 76 km2 và dọn sạch 7.000 tòa nhà. Lực lượng Ukraine trong khu vực đã tổn thất nặng nề, mất hàng chục thiết bị hạng nặng và nhiều loại phương tiện khác nhau.

Ukraine bác bỏ thông tin để mất Huliaipole nhưng thừa nhận tình hình khó khăn.

Trong cuộc họp ngày 27/12, các tướng Nga cũng báo cáo với Tổng thống Putin về việc hoàn thành các hoạt động dọn dẹp ở thành phố Dmitrov (Ukraine gọi là Mirnograd) ở Donetsk. Trước đó, quân Nga cũng giành quyền kiểm soát Pokrovsk (còn gọi là Krasnoarmeysk). Tổng thống Putin gọi diễn biến này là "bước quan trọng hướng tới việc giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk".