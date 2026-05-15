Video: CNN

Theo hãng tin CNN, chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Trump đã cất cánh từ sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào chiều nay (15/5 theo giờ địa phương) sau một lễ tiễn trên đường băng.

Ông Trump giơ nắm đấm đầy khí thế khi bước lên máy bay giữa tiếng reo hò của các binh sĩ và sinh viên đang vẫy cờ Trung Quốc và Mỹ.

Video: CNN

Khi chào tạm biệt các quan chức nước chủ nhà, ông Trump đã nắm lấy vai Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và vỗ nhẹ vào vai nhà ngoại giao này một cách thân thiện.

Video: CNN