Ông Tập đưa ông Trump đi dạo trong vườn ở khu Trung Nam Hải. Video: Pool/CNN

Hãng tin CNN dẫn lời ông Trump nói: " Đó là những bông hồng đẹp nhất mà bất cứ ai từng thấy". Khi được một phóng viên hỏi liệu ông có thích chuyến đi dạo này không, ông Trump giơ ngón tay cái.

Người đứng đầu Trung Quốc và Mỹ đi qua một hành lang có mái che với những cột màu xanh lá cây và cổng vòm được vẽ hình chim cũng như cảnh núi non truyền thống của Trung Quốc. Họ đi đến một quảng trường nhỏ để chụp ảnh lưu niệm.

Sau đó, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc ngồi trong một đình nghỉ được trang trí công phu. Tại đây thông qua người phiên dịch, ông Tập đã nói về lịch sử của Trung Nam Hải. Các quan chức hàng đầu Mỹ như Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng có mặt.

Video: Pool/CNN

Nhà lãnh đạo Trung Quốc mô tả khu phức hợp Trung Nam Hải, nơi ông tiếp đón ông Trump sáng 15/5 là nơi "các nhà lãnh đạo chính phủ trung ương Trung Quốc làm việc và sinh sống, bao gồm cả tôi". "Nơi này từng là một phần của ngự viên hoàng gia, nó chứa đựng nhiều giá trị lịch sử", ông Tập nói, đồng thời cho biết một trong những cây mà họ chiêm ngưỡng trong lúc đi dạo đã 490 năm tuổi.

Ông Tập cho biết sẽ gửi tặng ông Trump hạt giống của những bông hồng Trung Quốc mà họ nhìn thấy trong khu vườn làm quà. “Tôi rất thích điều đó, thật tuyệt,” ông Trump bày tỏ.

Sau đó, trong bài phát biểu chung, ông Tập tuyên bố hai nhà lãnh đạo đã đạt được một “mối quan hệ song phương mới”, mang tính “xây dựng”. Ông gọi đây là một “cột mốc quan trọng”.