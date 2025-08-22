Theo tạp chí Wall Street Journal (WSJ), Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/8 phát biểu, Ukraine không thể giành chiến thắng trước Nga trong cuộc xung đột vì các lực lượng Kiev không được phép tấn công sâu vào lãnh thổ của Moscow.

"Khả năng chiến thắng của Kiev là rất nhỏ, nếu không muốn nói là không thể. Ukraine giống như một đội thể thao có hàng phòng thủ tuyệt vời, nhưng họ không được phép tấn công. Không có cơ hội để chiến thắng, và đó là tình trạng của Ukraine trước Nga", ông Trump cho biết.

Ông Trump nhấn mạnh cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden là người phải chịu trách nhiệm khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng nói, ông Biden đã nhiều lần không cho phép Kiev dùng vũ khí Mỹ tập kích lãnh thổ Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Khi được hỏi về những tuyên bố của ông Trump, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời: "Tổng thống chỉ đang đưa ra nhận xét và nó đúng với thực tế".

Mỹ tăng giá vũ khí 10% với châu Âu

Theo báo Insider, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 21/8 xác nhận việc Washington đang bán vũ khí cho châu Âu với giá tăng thêm 10%. Số vũ khí này sau đó sẽ được chuyển tới Ukraine.

"Chúng tôi đang bán vũ khí cho châu Âu, sau đó họ có thể gửi chúng cho Ukraine. Số tiền 10% cộng thêm từ lợi nhuận có thể được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ đường không cho Kiev", ông Bessent giải thích.

Theo truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Bessent đang đề cập tới các đảm bảo an ninh Washington có thể cung cấp cho Ukraine, bao gồm cung cấp hỗ trợ đường không hoặc qua vệ tinh.