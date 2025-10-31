Tổng thống Nga Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Trump. Ảnh: Sputnik

Tờ Financial Times hôm nay (31/10) trích dẫn các nguồn tin nắm được tình hình hội đàm cho biết, quyết định hủy hội nghị được đưa ra sau một cuộc điện đàm căng thẳng giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với Tổng thống Trump rằng, Moscow không sẵn sàng thương thuyết.

Nhà Trắng và Điện Kremlin hiện chưa bình luận gì về thông tin trên.

Kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin tại Budapest, Hungary trong tháng này đã bị hủy sau khi Moscow kiên quyết giữ nguyên các yêu cầu, gồm cả việc Ukraine phải nhượng thêm lãnh thổ như điều kiện để ngừng bắn. Tổng thống Mỹ ủng hộ lời kêu gọi của Ukraine về việc ngừng bắn ngay lập tức trên các đường ranh giới hiện tại.

Vài ngày sau khi ông Trump và ông Putin nhất trí gặp nhau tại thủ đô Hungary để thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi một bản ghi nhớ tới Washington, nhấn mạnh các yêu cầu tương tự nhằm giải quyết những gì ông Putin gọi là "nguyên nhân gốc rễ" của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, dù nước này sẵn sàng đàm phán hòa bình nhưng sẽ không rút quân khỏi các vùng lãnh thổ như yêu cầu của Moscow.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump thừa nhận, ông cảm thấy thất vọng với ông Putin. Tuyên bố này đánh dấu một sự thay đổi so với những phát biểu trước đây của ông rằng mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Nga sẽ giúp ông chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine trong vòng 1 ngày.