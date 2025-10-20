Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byoung-sam hôm nay (20/10) cho biết: "Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, sẽ không có chuyến đi thực tế đặc biệt nào do Bộ Thống nhất Hàn Quốc tổ chức đến Bàn Môn Điếm", .

Thời gian qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã triển khai chương trình chuyến đi thu hẹp quy mô đến làng đình chiến Bàn Môn Điếm nằm ngay trên đường biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, bên trong Khu phi quân sự (DMZ).

Lính canh làm nhiệm vụ tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Ảnh: Yonhap

Thông tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc hoãn các chuyến thăm tới Bàn Môn Điếm trong tuần tới được đưa ra giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sắp hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và địa điểm có thể là Bàn Môn Điếm. Cuộc gặp này có thể diễn ra khi lãnh đạo Nhà Trắng tới Hàn Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) kéo dài từ ngày 31/10 – 1/11 tại thành phố Gyeongju, đông nam Hàn Quốc.

Cuối tuần qua, hãng tin CNN cho hay, các quan chức trong chính quyền Trump đã thảo luận riêng về việc sắp xếp một cuộc tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên, mặc dù Washington và Bình Nhưỡng chưa có bất kỳ liên lạc nào.

Trong thời gian diễn ra APEC, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC), đơn vị giám sát phía nam Bàn Môn Điếm, được cho sẽ không triển khai chương trình du lịch đến làng đình chiến cho du khách nước ngoài.

Các nguồn tin cho biết thêm, việc tạm dừng chương trình du lịch của Bộ Thống nhất Hàn Quốc được thực hiện theo yêu cầu của UNC. Họ mô tả động thái này là một trong những "dấu hiệu" về sự chuẩn bị cho một cuộc tiếp xúc tiềm năng giữa hai nguyên thủ Mỹ - Triều Tiên.

Lần gặp gần nhất giữa ông Trump và ông Kim là vào tháng 6/2019 tại Bàn Môn Điếm, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc tạm dừng các chuyến đi tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm có thể nhằm mục đích ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích tiềm tàng nào từ phía Triều Tiên trong thời gian diễn ra hội nghị APEC, hơn là để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên.