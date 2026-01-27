Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump giải thích Mỹ luôn hành động nhanh chóng nhằm giảm mức thuế quan theo đúng thỏa thuận giao dịch đạt được với các đối tác và ông cũng mong muốn các đối tác thương mại của Mỹ làm điều tương tự. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã không làm như vậy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Báo The Hill dẫn thông cáo của nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: “Quốc hội Hàn Quốc đã không đáp ứng được kỳ vọng về thỏa thuận thương mại của họ với Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và tôi đã đạt được thỏa thuận vĩ đại đối với cả 2 quốc gia vào ngày 30/7/2025 và chúng tôi đã tái khẳng định các cam kết đó vào ngày 29/10 cùng năm. Tại sao Quốc hội Hàn Quốc không phê chuẩn thỏa thuận”.

Ông Trump lưu ý thêm, vì Quốc hội Hàn Quốc chưa thông qua thỏa thuận thương mại mang tính lịch sử với Mỹ dù việc này thuộc thẩm quyền của họ nên ông “quyết định tăng thuế nhập khẩu với ôtô, gỗ, dược phẩm và tất cả các loại thuế đối ứng khác với hàng hóa Hàn Quốc từ 15% lên 25%”.

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc sáng nay (27/1) ra tuyên bố khẳng định, Seoul sẽ tiếp tục làm việc với Washington “để giải thích những diễn biến trong các cuộc thảo luận về dự luật Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ”.