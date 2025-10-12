Hãng thông tấn Axios trích dẫn một số nguồn thạo tin giấu tên cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 11/10, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine đã bàn về khả năng Washington chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev, loại vũ khí “cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga, gồm cả thủ đô Moscow”.

Một góc bên trong nhà máy sản xuất tên lửa Tomahawk ở Mỹ. Ảnh: CNN

“Hiện chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này. Cuộc đối thoại giữa hai nguyên thủ kéo dài khoảng 30 phút”, một nguồn tin tiết lộ.

Theo tờ báo Independent, trong một cuộc hội đàm kín với ông Trump hồi tháng trước, ông Zelensky đã đề nghị Mỹ gửi tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) lưu ý, nếu Mỹ gửi phiên bản Tomahawk có tầm bắn 1.600km cho Ukraine, sẽ có đến 1.655 mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga nằm trong tầm bắn của tên lửa này.

Nga tuyên bố tiến vào Kostiantynivka

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (12/10), chuyên gia quân sự Andrei Marochko khẳng định, một số đơn vị Nga đã tiến vào địa phận thành phố tiền tuyến Kostiantynivka ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

“Theo các dữ liệu cập nhật mới nhất, đã có nhiều cuộc chạm trán khốc liệt ở phía đông Kostiantynivka. Hiện tại, các lực lượng Nga vẫn chưa bám trụ hoàn toàn vào thành phố này, nhưng chúng tôi đang nỗ lực để làm điều đó. Tôi cần nhấn mạnh, quân Nga đã tiến vào Kostiantynivka”, ông Marochko nói.

Quân đội Ukraine vẫn chưa lên tiếng phản hồi về phát biểu trên của chuyên gia quân sự Nga.