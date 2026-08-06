Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 đã nêu lý do khiến nhiều quốc gia châu Âu không thể xây dựng được quân đội đủ mạnh, đồng thời chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden làm suy yếu năng lực quân sự của Mỹ.

"Nhiều nước châu Âu không có lực lượng quân sự mạnh vì đã phụ thuộc vào Mỹ quá lâu. Tôi đã nói với họ rằng các vị không thể tiếp tục như vậy. Chúng tôi sẽ không viện trợ miễn phí nữa, mà sẽ bán thiết bị quân sự cho các đối tác. Tôi sẵn sàng bán mọi thứ cho châu Âu, họ có rất nhiều tiền", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cũng theo Tổng thống Trump, chính quyền của ông Biden đã viện trợ quân sự quá nhiều, khiến cho năng lực quốc phòng của Mỹ bị suy yếu nghiêm trọng. "Họ đã cho đi mọi thứ, cho đi quá nhiều. Khoảng 350 tỷ USD, theo tôi đó là một số tiền rất lớn", ông Trump nói, nhưng không nêu cụ thể khoản tiền này được sử dụng vào mục đích nào.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm ngoái, Tổng thống Trump đã nhiều lần phàn nàn về việc các đồng minh NATO không chịu gia tăng chi tiêu quốc phòng.

Vào tháng 5/2026, Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, đồng thời bất ngờ tạm dừng kế hoạch triển khai khoảng 4.000 quân tới Ba Lan. Tuy nhiên, ông Trump sau đó lại thông báo sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan, dù chưa làm rõ đây là lực lượng thay thế hay bổ sung cho kế hoạch trước đó.

Tới tháng 7 năm nay, ông Trump tuyên bố rằng tương lai của sự hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán liên quan đến Greenland cũng như diễn biến cuộc xung đột với Iran.