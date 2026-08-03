Theo Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 đã lên tiếng làm rõ việc Washington quyết định mua đồng yên của Nhật Bản lần đầu tiên sau hơn 30 năm, khẳng định đây là "hành động của tình hữu nghị".

"Nhật Bản đã luôn đối xử rất tốt với Mỹ. Họ có một đồng yên đang suy yếu, họ cần một chút sự trợ giúp, và chúng tôi luôn ở đó vì Nhật Bản. Tất nhiên, việc Mỹ mua lại đồng yên sẽ tốt cho nền kinh tế thế giới, đồng thời mang lại lợi ích tài chính", ông Trump cho biết.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York bắt đầu bán đồng euro để mua đồng yên thay mặt cho Bộ Tài chính Mỹ kể từ cuối tuần.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: NYT

"Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ các bước đi tiền tệ và thị trường kiên quyết của Nhật Bản nhằm điều chỉnh sự định giá thấp đáng kể đối với đồng yên", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói.

Theo giới quan sát, Mỹ được cho là sẽ được lợi trong việc củng cố đồng yên, bởi một đồng USD mạnh hơn sẽ khiến hàng xuất khẩu của Mỹ trở nên đắt đỏ hơn đối với người tiêu dùng nước ngoài. Tương tự, mặc dù đồng yên yếu mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản và khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản, nhưng nó cũng làm tăng chi phí nhập khẩu các mặt hàng năng lượng và khiến lạm phát leo thang.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Mỹ cũng mua một lượng lớn đồng peso của Argentina nhằm hỗ trợ tình hình tài chính của nước này, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử quan trọng đối với Tổng thống Javier Milei, một đồng minh có cùng quan điểm với ông Trump.

"Một số nhà phân tích cho rằng ông Trump có thể coi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi là một đồng minh có cùng định hướng chính trị, tương tự ông Milei. Đây cũng có thể là một trong những yếu tố thúc đẩy quyết định hỗ trợ đồng yên", tờ Guardian nhận xét.

Dưới thời bà Takaichi, Nhật Bản đã thông qua kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng lớn nhất kể từ sau Thế chiến II, với mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên tương đương 2% GDP trong vòng 5 năm tới. Đây được coi là động thái phù hợp với chủ trương của Mỹ, khi Tổng thống Trump liên tục thúc giục các đồng minh chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm đối với an ninh và quốc phòng của mình.