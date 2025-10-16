Theo đài CNN, Tổng thống Mỹ Trump ngày 15/10 đã ca ngợi mối quan hệ cá nhân với Thủ tướng Ấn Độ Modi, đồng thời cho biết New Delhi đã cam kết sẽ không tiếp tục mua dầu mỏ của Nga.

"Thủ tướng Modi là bạn của tôi, chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời. Nhưng tôi không hài lòng khi Ấn Độ nhập khẩu dầu mỏ của Nga, bởi điều đó giúp cho Moscow tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy vậy, ông Modi đã hứa với tôi rằng New Delhi sẽ không còn mua dầu từ Nga nữa. Đó là một bước tiến lớn, giờ chúng ta chỉ cần Trung Quốc làm điều tương tự", ông Trump phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, việc Ấn Độ cam kết dừng nhập khẩu dầu mỏ từ Nga cần một quá trình, nhưng sẽ sớm kết thúc. Cũng theo lãnh đạo Nhà Trắng, động thái của New Delhi sẽ giúp đẩy nhanh việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

"Nếu Ấn Độ không mua dầu, việc giải quyết tình hình Ukraine sẽ dễ dàng hơn. Sau khi xung đột kết thúc, họ có thể quay lại mua dầu mỏ từ Nga như cũ", ông Trump nói.

Kể từ cuối tháng 8, mức thuế 50% do Tổng thống Trump áp đặt với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ đã chính thức có hiệu lực. Mối quan hệ Ấn Độ - Mỹ, vốn được vun đắp trong 25 năm, đã trải qua giai đoạn khó khăn khi ông Trump nhắm vào Ấn Độ vì nước này có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Ngoài ra, Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt New Delhi vì mua dầu mỏ của Nga.