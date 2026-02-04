Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: EPA-EFE

Theo hãng tin RBC và báo Kyiv Independent, phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 3/2, ông Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giữ lời hứa về lệnh ngừng bắn tạm thời và dừng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine trong một tuần.

Người đứng đầu Mỹ nói: "Các cuộc tấn công tạm dừng từ Chủ nhật tới Chủ nhật. Sau đó, Nga đã giáng đòn mạnh... Ông Putin đã giữ lời hứa. Một tuần là quá nhiều, chúng ta sẽ chấp nhận bất cứ điều gì bởi vì ở đó thực sự rất lạnh".

Ông Trum cho hay việc tạm dừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine do đích thân ông yêu cầu Tổng thống Putin vào ngày 29/1. Điện Kremlin đồng ý ngừng bắn tới ngày 1/2.

Theo Tổng thống Mỹ, thời gian tạm ngừng ngắn như vậy cũng thỏa đáng. Ông lưu ý, trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt và tình trạng nguy cấp về năng lượng của Ukraine, bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng là một diễn biến tích cực.

Ông Trump phát biểu như trên sau khi nhận được câu hỏi về cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm vào các nhà máy điện của Ukraine vào đêm 2/2, rạng sáng 3/2.

Khi đợt rét đậm khiến nhiệt độ xuống dưới -20°C, Nga đã phát động một trong những cuộc tấn công lớn nhất mùa đông, phóng hơn 70 tên lửa và 450 máy bay không người lái (UAV) khắp Ukraine. Cuộc tấn công quy mô lớn này đánh dấu sự kết thúc thời gian ngừng bắn ngắn hạn vào các cơ sở năng lượng.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ sự không hài lòng vì lệnh ngừng bắn chỉ kéo dài 4 ngày. Nhà lãnh đạo này tin cuộc tấn công quy mô lớn của Nga sẽ buộc nhóm đàm phán của Ukraine điều chỉnh cách tiếp cận và Moscow "không coi trọng ngoại giao".