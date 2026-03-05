Theo đài CNA, Tổng thống Mỹ Trump ngày 4/3 đã đưa ra đánh giá về độ hiệu quả của chiến dịch tấn công Iran, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Israel để gia tăng áp lực lên Tehran.

"Ngay cả khi tỏ ra khiêm tốn, tôi vẫn phải thừa nhận rằng chúng tôi đang làm rất tốt trong các cuộc giao tranh. Có người hỏi trên thang điểm 10 thì tôi chấm bao nhiêu? Tôi trả lời là 15 điểm. Chúng ta đang ở vị thế rất mạnh, ban lãnh đạo của Iran đang nhanh chóng tan rã và bất kỳ ai có ý định trở thành người đứng đầu Tehran đều phải nhận kết cục không tốt", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump chấm chiến dịch tấn công Iran "15 trên 10 điểm". Video: Sky News

Tổng thống Trump cũng nói kho tên lửa của Iran "đang bị xóa sổ nhanh chóng", đồng thời nhắc lại cáo buộc "Tehran có thể sớm sở hữu vũ khí hạt nhân" để giải thích lý do cho chiến dịch tấn công phủ đầu của Mỹ. "Nhiều điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu những kẻ điên sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói.

Cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Israel để kiểm soát hoàn toàn không phận của Iran trong thời gian tới. "Chúng tôi cũng đang tích cực thảo luận về vai trò của Mỹ tại Iran sau khi chiến dịch chung kết thúc", bà Leavitt thông tin.

Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth quả quyết Washington và Tel Aviv sẽ sớm "có toàn quyền kiểm soát bầu trời Iran". Tuy vậy, ông Hegseth không đưa ra mốc thời gian cụ thể để đạt được mục tiêu này.